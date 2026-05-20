Φενέρμπαχτσε: Η αναχώρηση για Αθήνα ενόψει Final Four
Η Φενέρμπαχτσε αναχώρησε για Αθήνα το απόγευμα της Τετάρτης (20/05), ενόψει του μεγάλου ραντεβού του Final Four (22-24/05).
Οι παίκτες και το σταφ της τούρκικης ομάδας αποθεώθηκαν κατά την αναχώρησή τους από το αεροδρόμιο, από μερίδα οπαδών που είχαν βρεθεί, προκειμένου να δώσουν ψυχολογική ώθηση στον σύλλογο.
Θυμίζουμε η Φενέρμπαχτσε θα κοντραριστεί με τον Ολυμπιακό (22/05, 18:00 LIVE από το Gazzetta), για μία θέση στον μεγάλο τελικό της Κυριακής (24/05).
Δείτε ΕπίσηςΝτούσαν Αλιμπίγιεβιτς στο Gazzetta: «Ό,τι και να κάνουν ο Saras και ο Μπαρτζώκας, οι παίκτες τους θα αποφασίσουν για τον τελικό!»
«Final Four 2026 – Η Euroleague «προσγειώνεται» στην Αθήνα
Το Final Four επιστρέφει στην Αθήνα και η πόλη που έζησε αξέχαστες στιγμές το 2007 είναι έτοιμη να γράψει ξανά ιστορία, σχεδόν 20 χρόνια μετά! Ολυμπιακός, Φενερμπαχτσέ, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια διεκδικούν τον κορυφαίο τίτλο της Euroleague στο Telekom Center και εσύ ζεις κάθε στιγμή της μεγαλύτερης διοργάνωσης του ευρωπαϊκού μπάσκετ στο Pamestoixima.gr! Γιατί στο Pamestoixima.gr το παιχνίδι σου τα σπάει και γίνεται καλύτερο από ποτέ. Δεκάδες αγορές, ενισχυμένες αποδόσεις* και μοναδικές προσφορές γνωριμίας που σε κάνουν να νιώθεις τη δράση του Final Four 2026 όπου κι αν βρίσκεσαι.
*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις.
«21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |».»
Δείτε το βίντεο:
O gün geldi, Atina yolculuğumuz başladı! 💛💙#YellowLegacy #EuroLeague pic.twitter.com/erlcYsalJC— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) May 20, 2026
💛💙 #YellowLegacy pic.twitter.com/zUAwMMHpJG— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) May 20, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.