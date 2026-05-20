Final Four 2026: Μπορεί η Φενέρμπαχτσε να κάνει το repeat;

Με το βάρος που φέρει το status της κατόχου του τίτλου, η Φενέρμπαχτσε έρχεται στην Αθήνα στοχεύοντας στις back-to-back κατακτήσεις.

Πέρασε ένας χρόνος από όταν η Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους κατέκτησε τον τίτλο στο εξωτικό Άμπου Ντάμπι, νικώντας τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη στον τελικό της Euroleague.

Σχεδόν 12 μήνες μετά, πολλά πράγματα έχουν αλλάξει στην εικόνα των πρωταθλητών Ευρώπης. Ένα, όμως, έμεινε απαράλλακτο: η «κλειδωμένη» θέση τους στο Final Four 2026.

Με αρκετά νέα πρόσωπα στη σύνθεσή της, αλλά έχοντας εντυπωσιάσει σε μεγάλο διάστημα της σεζόν, η αρμάδα του Σάρας έρχεται στην Αθήνα με σκοπό να «απαντήσει» στο repeat των τίτλων που έχει να επιδείξει η Αναντολού Εφές από τη διετία 2021-2022.

Το έργο της; Δύσκολο, αφού πρώτο της εμπόδιο είναι ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζώκα που ολοκλήρωσε τη regular season 1ος στην κατάταξη, στον -κατά πολλούς- πρόωρο τελικό της φετινής Euroleague.

Η Ευτυχία Οικονομίδου, παρέα με τη ΔΕΗ, βάζει στο μικροσκόπιο τους ενεργούς πρωταθλητές και αναλύει το προφίλ τους ενόψει του τουρνουά στην Αθήνα.