Πολλοί πρώην NBAers θα δώσουν τη μάχη τους στο Final Four της Αθήνας και το Gazzetta σας τους παρουσιάζει.

Μετράμε αντίστροφα για την έναρξη του Final Four της Αθήνας. Στο T-Center ο Ολυμπιακός θα κοντραριστεί με τη Φενέρ στον πρώτο ημιτελικό (18:00, live Gazzetta), ενώ στον δεύτερο η Βαλένθια θα παίξει με τη Φενέρ.

Αν ρίξει κάποιος μια ματιά στα ρόστερ των ομάδων, θα διαπιστώσει πως στις περισσότερες εξ αυτών συναντάμε πολλούς πρώην ΝΒΑers που θα δώσουν... άλλη λάμψη στη διοργάνωση.

Η μοναδική ομάδα που βρίσκεται πίσω σε αυτόν τον τομέα είναι η Βαλένθια! Το Gazzetta παρουσιάζει τους πρώην NBAers των τεσσάρων ομάδων.

Ολυμπιακός (Φουρνιέ, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Τζόζεφ, Νιλικίνα, Μόρις, Πίτερς, Χολ)

Ο Ολυμπιακός έχει στο ρόστερ του αρκετούς παίκτες που έχουν περάσει από την κορυφαία λίγκα του πλανήτη. Πρώτος από όλους ο Εβάν Φουρνιέ από το 2012 μέχρι το 2024. Με καριέρα σε Μάτζικ, Νάγκετς, Σέλτικς, Νικς και Πίστονς. Μέτρησε 13.6 πόντους, 2.7 ριμπάουντ και 2.5 ασίστ. Τις καλύτερες σεζόν του τις έζησε στο Ορλάντο.

Ο MVP της Euroleague, Σάσα Βεζένκοβ τη σεζόν 2023-24 στους Κινγκς, αλλά δεν πήρε πολλές ευκαίριες. Έπαιξε 42 ματς με το Σακραμέντο και είχε 5.4 πόντους και 2.3 ριμπάουντ μέσο όρο πριν επιστρέψει στον Ολυμπιακό, συνεχίζοντας να είναι ο ηγέτης του μέχρι σήμερα.

Ο Κώστας Παπανικολάου έπαιξε στον μαγικό κόσμο από το 2014 μέχρι το 2016. Αρχικά σε Ρόκετς και στους Νάγκετς στη συνέχεια. Ο Παπ συνολικά πάτησε παρκέ σε 69 ματς με 3.6 πόντους και 2.3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Στο ΝΒΑ πάλεψε να καθιερωθεί ο Τάιλερ Ντόρσεϊ φορώντας κατά σειρά τη φανέλα των Χοκς, των Γκρίζλις και των Μάβερικς. Σε 107 πόντους είχε 6.6 πόντους κατά μέσο ορο. Κορυφαία του χρονιά το 2017-18 στους Χοκς.

O Tζόζεφ είναι μπαρουτακαπνισμένος στο ΝΒΑ με σπουδαία καριέρα. Σπερς, Ράπτορς, Πέισερς, Κινγκς, Πίστονς, ΓΑουόριορς, Μάτζικ. Πρωτάθλημα στο Σαν Αντόνιο το 2014. Μετρά 6.7 πόντους και 2.9 ασίστ μέσο όρο σε 866 ματς στο ΝΒΑ. Σπουδαία καριέρα.

Πάμε και στον Νιλικίνα που έπαιξε σε Νικς, Χόρνετς και Μάβερικς. Από το 2017 μέχρι το 2024 πάλεψε στο ΝΒΑ. Είχε 4.8 πόντους, 2.2 ασίστ και ξεχώρισε για την άμυνα του. Τις κορυφαίες του σεζόν της πέρασε στη Νέα Υορκη στο ξεκίνημα του.

Ο Μόρις έζησε τα καλύτερα χρόνια του στους Νάγκετς και πήρε και ένα πρωτάθλήμα. Επίσης φόρεσε τη φανέλα των Γουίζαρντς, Πίστονς, Τίμπεργουλβς, Σανς και Πέισερς. Είχε 9.4 πόντους και 3.6 ασίστ κατά μέσο όρο στο ΝΒΑ, όντας ο αναπληρωματικός point guard στο πρωτάθλημα των Νάγκετς.

Ο Πίτερς στο ξεκίνημα της πορειας του έπαιξε 20 ματς στους Σανς, τη σεζόν 2017-18 και είχε 4.1 πόντους κατά μέσο όρο. Πριν πάρει τον δρόμο για την Ευρώπη, εκεί όπου αποτελεί εκ των κορυφαίων σουτέρ.

Τέλος ο Χολ έπαιξε σε Πίστονς, Μάτζικ και Ράπτορς σε 22 ματς με 5.1 πόντους μέσο όρο απο το 2019 μέχρι το 2021. Κατέβαζε 4.5 ριμπάουντ ανά παιχνίδι στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη.

Φενέρ (Μπόλντγουιν, Χόρτον-Τάκερ, Μπόστον, Χολ, Μέλι, Μπιτίμ, Kόλσον, Μπιρτς, Σίλβα)

Ο Χόρτον-Τάκερ είναι ηγέτης της Φενέρ και με πρωτάθλημα στο ΝΒΑ με τους Λέικερς το 2020 στη φούσκα. Εκτός των Λέικερς, έπαιξε σε Τζαζ και Μπουλς. Μέτρησε 9.2 πόντους, 2.8 ασίστ και 2.6 ριμπάουνρ στην καριέρα του. Μια μεταγραφή που βγήκε στο 100% στη Φενέρ. O Mπόλντγουιν πριν έρθει στον Ολυμπιακό έπαιξε σε Μέμφις και Πόρτλαντ συνολικά 56 ματς με 3.1 πόντους κατά μέοσ όρο. Aπό την πλευρά του ο Μπόστον πάτησε παρκέ για 147 ματς με 7.5 πόντους και 2.2 ριμπάουντ. Αγωνίστηκε σε Κλίπερς και Πέλικανς.

Ο Ντέβον Χολ πρόλαβε να αγωνιστεί σε 11 ματς με τους Θάντερ τη σεζόν 2019-20 έχοντας 1.8 πόντους στον λίγο χρόνο που πατούσε παρκέ. O Mέλι αγωνίστηκε στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη από το 2019 μέχρι το 2021 σε Πέλικανς και Μαβς έχοντας 5 πόντους και 2.9 ριμπάουντ μέσο όρο. O Mπιτίμ αγωνίστηκε στους Μπουλς σε 23 εμφανίσεις με 3.5 πόντους μέσο όρο τη σεζόν 2023-24.

Eλάχιστοι το θυμούνται αλλά ο Κόλσον τη σεζόν 2018-19 έπαιξε σε 8 ματς με τους Μπακς. Μέτρησε 4.9 πόντους πριν πάρει την απόφαση να δοκιμάσει στην Ευρώπη, εκεί όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα.O Mπιρτς έμεινε στο ΝΒΑ από το 2017 μέχρι το 2023 σε Μάτζικ και Ράπτορς. Ο Καναδός έπαιξε 282 ματς με 5 πόντους και 4.4 ριμπάουντ κατά μέσο όρο. Τέλος ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ, Κρις Σίλβα φόρεσε τη φανέλα των Χιτ, των Κινγκς, της Μινεσότα και του Ντάλας. Κορυφαία του σεζόν το 2019-20 με τους Χιτ, όπου είχε 3 πόντους και 2.9 ριμπάουντ μέσο όρο.

Βαλένθια (Κι)

Μοναδικός πρώην NBAer της Βαλένθια είναι ο Κι. Από το 2021 μέχρι το 2025 αγωνίστηκε στις ΗΠΑ και είχε κατά μέσο όρο 2.9 πόντους και 1.9 ριμπάουντ. Φέτος είναι η πρώτη του σεζόν στην Ευρώπη και δίνει πολλές λύσεις στη Βαλένθια.

Ρεάλ Μαδρίτης (Καμπάτσο, Μαλεντόν, Λάιλς, Xεζόνια, Ντεκ, Οκέκε, Ταβάρες, Γκαρούμπα, Λεν)

O Kαμπάτσο παρέμεινε στο ΝΒΑ από το 2020 μέχρι το 2023 σε Νάγκετς και Μάβερικς. Έχει 138 ματς στο ΝΒΑ και στο Ντένβερ έζησε τα καλύτερα χρόνια του στη λίγκα έχοντας 6.1 και 5.1 πόντους αντιστοιχα στις δύο σεζόν του. O Mαλεντόν αγωνίστηκε στο ΝΒΑ από το 2020 μέχρι το 2024 σε 177 ματς. Έπαιξε σε Θάντερ, Χόρνετς και Σανς με 7.7 πόντους μέσο όρο, 2.9 ασίστ και 2.8 ριμπάουντ. Ο Λάιλς ήταν συμπαίκτης του Βεζένκοβ στους Κινγκς. Aπό το 2015 μέχρι το 2025 στο ΝΒΑ. Έπαιξε σε Τζαζ, Νάγκετς, Σπερς, Πίστονς και Κινγκς με 7.6 πόντους και 4.3 ριμπάουντ μέσο όρο πριν τη Ρεάλ.

O Xεζόνια πήγε ως μεγάλο prospect στο ΝΒΑ και αγωνίστηκε σε Μάτζικ, Νικς και Μπλέιζερς από το 2015 μέχρι το 2020. Έχει να θυμάται μια τάπα νίκης με τη φανέλα των Νικς κόντρα στον ΛεΜπρόν. Είχε 6.9 πόντους και 3.1 ριμπάουντ στο ΝΒΑ. O Nτεκ από το 2020 μέχρι το 2022 έπαιξε στην Οκλαχόμα μόλις σε 17 ματς με 6 πόντους και 2.7 ριμπάουντ μέσο όρο. Aπό το 2020 μέχρι το 2025 έμεινε στο ΝΒΑ ο Οκέκε. Πάτησε παρκέ σε 197 ματς σε Μάτζικ, Σίξερς και Καβς. Είχε 6.3 πόντους και 3.8 ριμπάουντ μέσο όρο.

O Ταβάρες έπαιξε μόλις 13 ματς στο ΝΒΑ σε Χοκς και Καβς με 2.5 πόντους και ριμπάουντ ανά ματς πριν μετακομίσει στην Ευρώπη για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί στο Final Four. Πάμε και στον Γκαρουμπα των 105 συμμετοχών στο ΝΒΑ με Ρόκετς και Γουόριορς. Είχε 2.6 πόντους και 3.8 ριμπάουντ ανά παιχνίδι. Και ο Λεν έχει περάσει στον τον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ. Έχει στην πλάτη του 690 ματς με τη φανέλα των Σανς, των Χοκς, των Ράπτορς, των Γουίζαρντς, των Κινγκς και των Λέικερς. Μέτρησε 6.7 πόντους και 5.3 ριμπάουντ μέσο όρο. Στην καλύτερη κατάσταση του ήταν τα τελευταία χρόνια τους στο Φοίνιξ, αλλά και την πρώτη του σεζόν που φόρεσε τη φανέλα των Χοκς.

Final Four 2026 – Η Euroleague «προσγειώνεται» στην Αθήνα

