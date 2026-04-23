Χόρτον-Τάκερ: «Πολλοί παίκτες εδώ στην Ευρώπη είναι πολύ πιο ξεροκέφαλοι»

Ο Χόρτον-Τάκερ μίλησε σε τούρκικο μέσο και αναφέρθηκε στην κούρσα του MVP, λέγοντας πως ορισμένοι παίκτες της EuroLeague μιλάνε πολύ.

Αδιαμφισβήτητα ο Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ διανύει κορυφαία σεζόν με τον ίδιο να εκφράζει την άποψή του, σχετικά με τους παίκτες της EuroLeague και τη συμπεριφορά τους.

Συγκεκριμένα ο Αμερικανός παίκτης της Φενέρμαχτσε μίλησε στο «S Sport» και τόνισε πως κάποιοι παίκτες της διοργάνωσης είναι πιο ξεροκέφαλοι και μιλάνε πολύ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Χόρτον-Τάκερ:

«Έχω παρατηρήσει ότι πολλοί παίκτες εδώ στην Ευρώπη είναι πολύ πιο ξεροκέφαλοι. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη "αλαζονικός", αλλά μιλάνε πολύ. Εγώ δεν είμαι από αυτούς τους τύπους. Απλώς το αφήνω να κυλήσει και το δείχνω, και αυτός θα είναι πάντα ο τύπος παίκτη που είμαι»