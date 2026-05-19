Ο Ντόντα Χολ στο Gazzetta: «Ω φίλε! Είναι τρελό! Όλοι μου ζητούσαν εισιτήριο για το F4!»

Ο Ντόντα Χολ, λίγο πριν ξεκινήσει το Final Four μιλά στο Gazzetta για τον Ολυμπιακό, την δίψα για το τρόπαιο, τον ανταγωνισμό στην θέση «5», τα εισιτήρια που ζητούν οι φίλοι των Ερυθρολεύκων, αλλά και το ταξίδι που τον έφερε μέχρι τον Πειραιά.

Η σεζόν για τον Ντόντα Χολ με τη φανέλα του Ολυμπιακού μπορεί να μην ξεκίνησε τέλεια, αλλά η συνέχεια είναι φανταστική για τον ίδιο.

Ο Αμερικανός σέντερ δεν προσαρμόστηκε αμέσως, όμως όταν το έκανε, εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο ξεχωριστούς παίκτες της φετινής πορείας των «ερυθρόλευκων». Οι τελευταίοι μήνες ήταν ιδιαίτερα σημαντικοί για τον ίδιο, καθώς όχι μόνο βρήκε σταθερό ρόλο στο ροτέισον, ως ένας από τους τρεις σέντερ της ομάδας, αλλά έδειξε και έτοιμος να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των μεγάλων αγώνων, όπως αυτοί των Play Offs κόντρα στη Μονακό, αλλά και αυτοί που ακολουθούν για το Final Four.

Λίγες ημέρες πριν από το Final Four, ο Ντόντα Χολ ανοίγει τα χαρτιά του στο Gazzetta και μιλά για τη μεγάλη πρόκληση που έχει μπροστά του, καθώς ετοιμάζεται για το δεύτερο Final Four της καριέρας του, αυτή τη φορά ως παίκτης του Ολυμπιακού. Ο ίδιος εμφανίζεται απόλυτα συγκεντρωμένος στον ημιτελικό απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, υπογραμμίζοντας ότι το μόνο που έχει σημασία είναι το επόμενο παιχνίδι και η προετοιμότητα της ομάδας ώστε να παρουσιαστεί στο υψηλότερο επίπεδο. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη βελτίωση που παρουσιάζει μέσα στη σεζόν, στις ευκαιρίες που του δόθηκαν, αλλά και στη νοοτροπία με την οποία προσπαθεί να βοηθά την ομάδα του κάθε φορά που πατάει στο παρκέ.

Ο Αμερικανός σέντερ στάθηκε επίσης στη σχέση που έχει δημιουργήσει με τον κόσμο του Ολυμπιακού, παραδεχόμενος ότι νιώθει την αγάπη των φιλάθλων και πως απολαμβάνει να αγωνίζεται μπροστά σε αυτή την ατμόσφαιρα. Το μόνο που τον ενδιαφέρει πλέον είναι να ζήσει την εμπειρία ενός ακόμα Final Four από την «κόκκινη» πλευρά και, αν χρειαστεί, να θυσιάσει ακόμη και το προσωπικό του σκορ για έναν και μοναδικό στόχο: την κατάκτηση της EuroLeague.

Ο Ντόντα Χολ στο Gazzetta:

Είσαι έτοιμος για τον δεύτερο Final Four της καριέρας σου;

«Ναι, φυσικά. Επέστρεψα ξανά, όπως είπες, και σίγουρα είμαι έτοιμος. Είναι συναρπαστικό, ξέρεις, να βρίσκομαι σε μια νέα ομάδα, σε μια μεγαλύτερη σκηνή, σίγουρα».

Τους τελευταίους μήνες έχουμε δει τεράστια βελτίωση στις εμφανίσεις σου και οι αριθμοί το αποδεικνύουν. Πιστεύεις ότι ο έντονος ανταγωνισμός στη θέση του σέντερ σε βοήθησε να βελτιωθείς;

«Όχι, για να είμαι ειλικρινής. Όλοι είμαστε διαφορετικοί παίκτες και υπάρχει μεγάλο ταλέντο παντού, αλλά νιώθω πως απλώς παρουσιάστηκαν διαφορετικές ευκαιρίες και εγώ αποδέχθηκα την πρόκληση και δούλεψα πάνω σε αυτή».

Κόντρα στη Φενέρμπαχτσε σε είδαμε να κάνεις μία από τις καλύτερες εμφανίσεις της σεζόν, ειδικά στην έδρα της Φενέρ, όταν ήσουν σχεδόν μόνος στη θέση του σέντερ.

«Ναι, ναι».

Τι πρέπει να περιμένουμε λοιπόν στον ημιτελικό απέναντι στη Φενέρμπαχτσε;

«Εκείνο το παιχνίδι τελείωσε. Έχουμε μπροστά μας ένα νέο παιχνίδι και θα είμαστε έτοιμοι γι’ αυτό. Όπως είπες και πριν, σε εκείνο το ματς ο Μιλουτίνοφ ήταν τραυματίας και, όπως ανέφερες, ήμουν ουσιαστικά μόνος μου εκεί, μαζί με τον Κώστα. Αλλά όχι, ξέρεις, απλώς θα φέρω αυτή την ενέργεια, θα είμαι ο εαυτός μου. Εμείς σαν σύνολο θα είμαστε έτοιμοι να παίξουμε».

Έχεις καταλάβει ότι έχεις γίνει πλέον ένας από τους αγαπημένους των φιλάθλων; Γιατί κάθε φορά που μπαίνεις στο παρκέ, είναι σαν να περιμένουν ότι θα συμβεί κάτι τρελό.

«Ναι, κάτι τρελό θα συμβεί! Αλλά σίγουρα το έχω καταλάβει αυτό. Είναι πολύ όμορφο. Ο κόσμος είναι καταπληκτικός. Εδώ έχω νιώσει μόνο αγάπη και φυσικά την ανταποδίδω».

Μετά από όσα έχεις ζήσει τους τελευταίους μήνες, ουσιαστικά όλη τη σεζόν, μετάνιωσες που δεν ήρθες νωρίτερα στον Ολυμπιακό; Γιατί υπήρχε ενδιαφέρον και παλιότερα.

«Ειλικρινά, όχι, δεν το μετάνιωσα. Η διαδρομή που με έφερε μέχρι εδώ ήταν εξαιρετική. Όπως είπα, δεν το μετανιώνω. Αλλά τώρα που είμαι εδώ, νιώθω υπέροχα. Όπως είπα, ο κόσμος και όλα γύρω από την ομάδα είναι καταπληκτικά. Το προπονητικό επιτελείο, οι γυμναστές, όλοι είναι εξαιρετικοί. Οπότε δεν μπορώ να παραπονεθώ».

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν έχει χάσει παιχνίδι Ευρωλίγκας στο ΟΑΚΑ τα τελευταία χρόνια. Μπορείτε να συνεχίσετε αυτό το σερί;

«Ένα παιχνίδι τη φορά. Θα δούμε τι θα γίνει. Αυτός είναι ο στόχος, να πάμε εκεί και να είμαστε κυρίαρχοι, να είμαστε ο Ολυμπιακός. Και όπως είπα, ένα παιχνίδι τη φορά».

Ειλικρινά, πόσοι φίλαθλοι του Ολυμπιακού σου ζήτησαν εισιτήριο;

«Ω, φίλε… Στην πραγματικότητα, μόνο σήμερα το πρωί με ρώτησαν πάρα πολλοί άνθρωποι. Ήταν τρελό. Αλλά δεν θα πω πολλά γι’ αυτό. Δεν μπορούμε να κάνουμε και κάτι. Είναι παιχνίδι Ευρωλίγκας, είναι Final Four. Προφανώς όλοι θέλουν να έρθουν στο παιχνίδι. Η ατμόσφαιρα θα είναι φοβερή, φυσικά. Αλλά ναι, θα είμαστε έτοιμοι».

Υπάρχει έξτρα πίεση από το γεγονός ότι το Final Four γίνεται στην έδρα του Παναθηναϊκού; Και ειδικά χωρίς τον Παναθηναϊκό μέσα σε αυτό;

«Όχι, καμία πίεση. Όπως είπα, θα είμαστε έτοιμοι να παίξουμε. Ένα παιχνίδι τη φορά. Έχουμε πρώτα τη Φενέρ, προφανώς, και θα προετοιμαστούμε γι’ αυτό».

Το 2023 έζησες ως αντίπαλος ένα «κόκκινο» Κάουνας. Τώρα θα υπάρχει σύντομα ένα «κόκκινο» T-Center. Είσαι ενθουσιασμένος;

«Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος. Όπως είπα, το να βρίσκομαι τώρα από αυτή την πλευρά και να ζω όλο αυτό με τον κόσμο εδώ θα είναι εκπληκτικό. Πάντα φέρνουν την ενέργεια και εμείς θα τροφοδοτηθούμε από αυτή και θα είμαστε έτοιμοι να παίξουμε».

Και κάτι τελευταίο. Νομίζω ότι ξέρω την απάντησή σου, αλλά θα το ρωτήσω έτσι κι αλλιώς. Ας πούμε, υποθετικά, ότι δεν θα σκοράρεις ούτε έναν πόντο, αλλά θα κατακτήσεις το τρόπαιο. Το «αγοράζεις»;

«Ναι, φυσικά παίρνω το τρόπαιο. Χίλια τοις εκατό».

