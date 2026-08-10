Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μίλησε για τον ρόλο του Δημήτρη Διαμαντίδη στον Παναθηναϊκό, αλλά και τη σχέση που έχει μαζί του.

Ο Παναθηναϊκός έχει προχωρήσει σε πολλές αλλαγές και ένας από τους ανθρώπους που επέστρεψαν στον σύλλογο, είναι ο Δημήτρης Διαμαντίδης. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, σε συνέντευξή του στο «EuroInsiders», μίλησε για την επιστροφή του «3D».

Συγκεκριμένα, μίλησε για τον ρόλο που θα έχει ο Διαμαντίδης στην ομάδα, αλλά και τη σχέση που έχουν οι δυο τους.

Όσα είπε ο Γιαννακόπουλος

«Ο ρόλος του Διαμαντίδη στην ομάδα αποτελεί απόφαση του προπονητή. Δεν θα βρίσκεται στο επιχειρηματικό κομμάτι. Θα αποτελεί μέρος ολόκληρης της οικογένειας που βρίσκεται στο παρκέ. Δεν γνωρίζω εάν θα κάθεται στον πάγκο. Δεν νομίζω ότι θα βρίσκεται εκεί, αλλά θα αποτελεί μέρος αυτού του αγωνιστικού συνόλου.

Η σχέση μου με τον Δημήτρη; Βρίσκεται στον σύλλογο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Συνήθως συμβαίνει να βρισκόμαστε στο ίδιο θέρετρο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Πάντοτε θα φάμε μαζί ένα βραδινό ή ένα μεσημεριανό και μπορεί να παίξουμε μερικές ρακέτες. Φυσικά, φοβάται πάντοτε να έρθει να παίξει μπάσκετ μαζί μου, επειδή γνωρίζει ότι θα χάσει».