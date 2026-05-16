Παναθηναϊκός: Μεγάλες καταστροφές, μεγάλες ευκαιρίες

Ο Γιάννης Πάλλας αναλύει τα δεδομένα μετά την αποτυχία του Παναθηναϊκού AKTOR στην Euroleague και εξηγεί γιατί μια τραγωδία μπορεί να οδηγήσει σ’ ένα καλύτερο μέλλον.

Ο αποκλεισμός από τη Βαλένθια στο Game 5 των playoffs της Euroleague δεν ήταν απλώς μια αγωνιστική αποτυχία για τον Παναθηναϊκό AKTOR που «χτίστηκε» για να φτάσει στην κορυφή της Ευρώπης. Ήταν ένα ηχηρό καμπανάκι. Ένα μήνυμα που δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνειών.

Οι «πράσινοι» βρίσκονται πλέον σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι και καλούνται να αποφασίσουν, εάν θα αλλάξουν πορεία ή θα συνεχίσουν να βυθίζονται στη μετριότητα, που δεν συνάδει με την επένδυση που έγινε από την αρχή της χρονιάς και χρειάστηκε μάλιστα για να θωρακιστεί ακόμη περισσότερο, να προχωρήσει και στην εντυπωσιακή μεταγραφή του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Η απουσία από το Final Four της Euroleague δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως μια «κακή βραδιά» ή ως αποτέλεσμα συγκυριών. Όταν ένας σύλλογος με το μέγεθος, την ιστορία και το ευρωπαϊκό εκτόπισμα του Παναθηναϊκού AKTOR αποτυγχάνει να πετύχει τον βασικό του στόχο, τότε είναι ξεκάθαρο πως κάτι βαθύτερο δεν λειτουργεί σωστά. Και αυτό δεν κρύβεται πίσω από δηλώσεις, δικαιολογίες ή προσπάθειες εκτόνωσης μιας κρίσης επενδύοντας στον χρόνο και τη... λήθη.

Στο εσωτερικό της ομάδας γνωρίζουν καλά τι πήγε λάθος. Το αισθάνονται καθημερινά. Το βλέπουν στα αποδυτήρια, στις αντιδράσεις μέσα στο παρκέ, στην έλλειψη σταθερής αγωνιστικής ταυτότητας. Ο Παναθηναϊκός AKTOR έμοιαζε σε πολλά σημεία μέσα στη σεζόν με μια ομάδα χωρίς ξεκάθαρη κατεύθυνση, χωρίς συνέπεια στους ρόλους και χωρίς σταθερές στο παιχνίδι του, προκειμένου να μπορέσει να πρωταγωνιστήσει στην Ευρώπη.

Και εδώ ακριβώς βρίσκεται η ουσία. Οι αλλαγές δεν πρέπει να είναι επιφανειακές ή αποσπασματικές. Το «τριφύλλι» χρειάζεται να επανεξετάσει συνολικά τη φιλοσοφία του. Από τον τρόπο που λειτουργεί από την αρχή της σεζόν, μέχρι τη διαχείριση των ρόλων και τη νοοτροπία με την οποία αγωνίζεται η ομάδα.

Οι τελικοί του πρωταθλήματος της Stoiximan GBL με τον Ολυμπιακό βρίσκονται προ των πυλών και ο χρόνος δεν είναι σύμμαχος. Το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να γίνει τώρα είναι να θεωρηθεί πως όλα διορθώνονται αυτόματα επειδή αλλάζει η διοργάνωση ή ο αντίπαλος. Αν ο Παναθηναϊκός AKTOR παρουσιαστεί με τις ίδιες αδυναμίες, τα ίδια αγωνιστικά κενά και την ίδια ψυχολογική αστάθεια, τότε κινδυνεύει να βιώσει ακόμη μία αποτυχία.

Το βάρος της φανέλας και το legacy του συλλόγου δεν επιτρέπουν εφησυχασμό. Ο Παναθηναϊκός AKTOR χτίστηκε πάνω στην απαίτηση για να φτάσει στην κορυφή, όχι για να κάνει συμβιβασμούς. Και σε τέτοιες στιγμές φαίνεται η αξία του ηγέτη, αλλά και του ποιοι πραγματικά καταλαβαίνουν τι σημαίνει να υπηρετείς έναν σύλλογο όπως ο Παναθηναϊκός.

Το δίλημμα πλέον που τίθεται είναι ξεκάθαρο. Αλλαγή λαμβάνοντας γενναίες αποφάσεις ή συνέχιση μιας πορείας που οδηγεί πιθανότατα σε επανάληψη του ίδιου έργου; Στον Παναθηναϊκό AKTOR αυτή τη φορά δεν έχουν την πολυτέλεια να επιλέξουν λάθος.

