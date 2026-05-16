Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν είναι και επίσημα παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης. Ο ισπανικός σύλλογος ανακοίνωσε την απόκτηση του Τούρκου σέντερ, ο οποίος θα ενισχύσει τη «βασίλισσα» μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Οι σοβαροί τραυματισμοί των Έντι Ταβάρες και Άλεξ Λεν, που θα χάσουν το υπόλοιπο της σεζόν, ανάγκασαν τη διοίκηση να αναζητήσει άμεσα ενίσχυση των σέντερ. Ο Τούρκος πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, αν και δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Final Four της Αθήνας, θα ενισχύσει κανονικά τη Ρεάλ Μαδρίτης στα playoffs του ισπανικού πρωταθλήματος.

Με τη φανέλα του Παναθηναϊκού φέτος στη EuroLeague, είχε μ.ο 6.3 πόντους και 3.5 ριμπάουντ ανά αγώνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ρεάλ Μαδρίτης:

«Η Ρεάλ Μαδρίτης κατέληξε σε συμφωνία με τον Ομέρ Γιούρτσεβεν, με την οποία ο σέντερ θα ανήκει στον σύλλογο έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Διεθνής με την Τουρκία, ο Γιούρτσεβεν κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Eurobasket 2025. Κατά τη διάρκεια της πορείας του στο NBA, αγωνίστηκε στους Μαϊάμι Χιτ (2021-2023), Γιούτα Τζαζ (2023-2024) και Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς (2026)».