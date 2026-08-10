Γιαννακόπουλος: «Του χρόνου θα φέρω τον Γιόκιτς στον Παναθηναϊκό»!

Διαβάστε τι είπε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αναφορικά με τον Νίκολα Γιόκιτς, που θα ήθελε να τον δει με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Ο «ισχυρός άνδρας» της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, υποδέχθηκε τους «EuroInsiders» στο σπίτι του στο Σούνιο και μίλησε για πολλά και διάφορα σε μια άκρως αποκαλυπτική συνέντευξη εφ' όλης της ύλης.

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στους παίκτες των ονείρων του, που θα ήθελε να τους υπογράψει και να τους δει με την πράσινη φανέλα. Αφού αναφέρθηκε στους θρύλους του Παναθηναϊκού, Δημήτρη Διαμαντίδη, που τον χαρακτήρισε «τον πιο πολυταλαντούχο παίκτη μέσα στο γήπεδο» και Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, που τον χαρακτήρισε «τον πιο έξυπνο παίκτη εντός παρκέ», μίλησε με κολακευτικά λόγια για τον Μίλος Τεόντοσιτς, ενώ αποκάλυψε πως ο διακαής του πόθος είναι ο Νίκολα Γιόκιτς, τον οποίο χαρακτήρισε τον καλύτερο παίκτη στον κόσμο και αποκάλυψε πως του έκανε κρούση στο Ντένβερ για τον Σέρβο αστέρα. Συνεχίζοντας τόνισε «πως σκοπεύει να τον φέρει του χρόνου στην Ελλάδα για λογαριασμό του Τριφυλλιού».