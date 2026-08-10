Γιαννακόπουλος: «Αυτό που έχει στο μυαλό του ο Ομπράντοβιτς, δεν το έχουμε ξαναδεί στο ευρωπαϊκό μπάσκετ»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στο αγωνιστικό πλάνο που έχει στο μυαλό του ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ενόψει της νέας σεζόν.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR μιλώντας στους «Euro Insiders» έκανε λόγο για την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο του Παναθηναϊκού ύστερα από 13 χρόνια ενώ αναφέρθηκε και στα όσα... αγωνιστικά πλάνα μπορεί να έχει στο μυαλό του ο Σέρβος τεχνικός.

«Νομίζω ότι αυτό που έχει στο μυαλό του ο Ζέλικο είναι κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Και επειδή το ευρωπαϊκό μπάσκετ κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, νομίζω ότι αυτό ακριβώς έχει στο μυαλό του. Δηλαδή μεγάλα κορμιά, αλλά γρήγορο παιχνίδι. Μεγάλα κορμιά και ταχύτητα» σχολίασε ο Γιαννακόπουλος: