Η Μακάμπι ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντέιβιντ Εφιανάγι, μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Μετά τους τραυματισμούς των Λόνι Γουόκερ και Αμίτ Αμπό και την αποχώρηση του Τζεφ Ντάουτιν, η Μακάμπι Τελ Αβίβ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντέιβιντ Εφιανάγι.

Συγκεκριμένα ο Αμερικανός αγωνιζόταν με τη φανέλα της Πετκίμ και τη φετινή σεζόν στο FIBA Europe Cup, είχε μ.ο 13.9 πόντους, 2.7 ριμπάουντ και 4.2 ασίστ ανά αγώνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μακάμπι:

«Η Μακάμπι Τελ Αβίβ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντέιβιντ Εφιανάγι (1,88 μ., 30 ετών) μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν. Πρόκειται για έναν αθλητικό γκαρντ-σκόρερ με μεγάλη διεθνή εμπειρία και καλή γνώση της λίγκας. Η προσθήκη του γίνεται με στόχο να ενισχυθεί η περιφερειακή γραμμή ενόψει των πλέι οφ, μετά την αποχώρηση του Τζεφ Ντάουτιν και τους τραυματισμούς των Λόνι Γουόκερ και Αμίτ Αμπό.

Την Κυριακή στο γήπεδο: η Μακάμπι αντιμετωπίζει τη Χαποέλ Γαλιλ Ελιόν.

«Υπογράψαμε τον Ντέιβιντ για να μας δώσει βάθος και περισσότερες επιλογές στην περιφέρεια», εξήγησε ο προπονητής Οντέντ Κάτας. «Είναι ένας παίκτης με πολλαπλές ικανότητες, γνωρίζει τη λίγκα και μπορεί να μας βοηθήσει στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν».

«Ευχαριστώ τη διοίκηση και το τεχνικό επιτελείο για την ευκαιρία να ενταχθώ σε έναν ιστορικό σύλλογο κορυφαίου επιπέδου όπως η Μακάμπι Τελ Αβίβ», δήλωσε ο Ντέιβιντ Εφιανάγι στην επίσημη ιστοσελίδα. «Είμαι ενθουσιασμένος που ξεκινώ αυτό το νέο κεφάλαιο, που θα γνωρίσω τους φιλάθλους και θα κάνω ό,τι μπορώ για να βοηθήσω την ομάδα στο τελικό κομμάτι της σεζόν. Έχω παίξει ξανά στο “Menora Hall”, αλλά τώρα θα το κάνω φορώντας τη διάσημη κίτρινη φανέλα. Πάμε Μακάμπι!».

Ο Ντέιβιντ Εφιανάγι γεννήθηκε στις 19 Δεκεμβρίου 1995 στο Κονέκτικατ των ΗΠΑ και μεγάλωσε στη Φλόριντα. Μετά την πορεία του στο κολεγιακό μπάσκετ, το 2019 μετακόμισε στην Ευρώπη και ξεκίνησε να αγωνίζεται στη Δανία. Δύο χρόνια αργότερα πήγε στη Γαλλία και το καλοκαίρι του 2022 υπέγραψε στην Χαποέλ Μπερ Σεβά. Στο ισραηλινό πρωτάθλημα είχε πολύ καλούς αριθμούς (16,5 πόντοι και 4,3 ασίστ μέσο όρο), επιλέχθηκε στο All-Star Game και στα πλέι οφ απέναντι στη Μακάμπι είχε 19,7 πόντους και 5,3 ασίστ ανά αγώνα.

Το καλοκαίρι του 2023 υπέγραψε στην Πετκίμ Σπορ της απαιτητικής τουρκικής λίγκας, όπου εντυπωσίασε με 20,4 πόντους ανά αγώνα και στη συνέχεια αποκτήθηκε από τη Γαλατασαράι. Μετά από λίγους μήνες μετακινήθηκε στη Μερσίν και το περασμένο καλοκαίρι επέστρεψε για δεύτερη θητεία στην Πετκίμ, καταγράφοντας 14,3 πόντους, 5,2 ασίστ και 2,4 ριμπάουντ κατά μέσο όρο ανά παιχνίδι».