Ο Λόνι Γουόκερ πρέπει να θεωρείται παίκτης της Μακάμπι και την επόμενη σεζόν, ωστόσο υπάρχει πιθανότητα να αποχωρήσει από τον σύλλογο, σύμφωνα με το «sport5».

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ συνεχίζει να... χτίζει το ρόστερ της ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου και εξετάζει τα δεδομένα με την κατάσταση του Λόνι Γουόκερ.

Συγκεκριμένα ο Αμερικανός γκαρντ, είχε οψιόν αποχώρησης για το NBA, ωστόσο η διορία του έληξε, κάτι που σημαίνει πως θα παραμείνει στη Μακάμπι και τη νέα χρονιά.

Δημοσίευμα του «sport 5» όμως έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα, καθώς αναφέρει πως υπάρχει η περίπτωση να αποχωρήσει από τον ισραηλινό σύλλογο. Πιο αναλυτικά δεν είναι απίθανο οι δύο πλευρές να καταλήξουν σε κοινή λύση συμβολαίου, ανεξάρτητα από τις προσφορές της Αμερικής.

Ο Γουόκερ κατέφτασε την περασμένη χρονιά στη Μακάμπι, έχοντας μ.ο 15.2 πόντους, 2.5 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ ανά αγώνα στη EuroLeague. Μάλιστα αναμένονται άμεσα εξελίξεις στο θέμα, για το αν τελικά θα παραμείνει με την ομάδα του Κάτας, ή θα αναζητήσει τον καινούργιο σταθμό της καριέρας του.