Μακάμπι: Παρελθόν ο Ντάουτιν
Χωριστούς δρόμους τραβούν πλέον η Μακάμπι με τον Τζεφ Ντάουτιν. Η ομάδα από το Ισραήλ ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας των δύο πλευρών και πλέον ο Αμερικανός θα ψάξει τη νέα σελίδα της καριέρας του.
Φέτος ο Ντάουτιν πάτησε παρκέ σε 19 ματς της Euroleague και είχε 8.1 πόντους, 1.1 ριμπάουντ και 2.4 ασίστ κατά μέσο όρο. Οι Ισραηλινοί δεν κατάφεραν να μπουν στο play in και έτσι αποχαιρέτησαν τη σεζόν στην Ευρώπη πρόωρα.
Στο παρελθόν έχει παίξει στο ΝΒΑ σε Γουόριορς, Μπακς, Μάτζικ, Ράπτορς και Σίξερς. Τη σεζόν 2024-25 είχε 7 πόντους μέσο όρο σε 41 ματς με τη φανέλα της Φιλαδέλφεια.
מועדון הכדורסל מכבי תל אביב וג'ף דאוטין סיכמו על סיום חוזהו של הגארד בשורות הצהובים. תודה ג'ף ובהצלחה בצעד הבא pic.twitter.com/MEzcAYB232— Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabiTLVBC) May 12, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.