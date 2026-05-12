Δεν συνεχίζει στη Μακάμπι ο Ντάουτιν και θα αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Χωριστούς δρόμους τραβούν πλέον η Μακάμπι με τον Τζεφ Ντάουτιν. Η ομάδα από το Ισραήλ ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας των δύο πλευρών και πλέον ο Αμερικανός θα ψάξει τη νέα σελίδα της καριέρας του.

Φέτος ο Ντάουτιν πάτησε παρκέ σε 19 ματς της Euroleague και είχε 8.1 πόντους, 1.1 ριμπάουντ και 2.4 ασίστ κατά μέσο όρο. Οι Ισραηλινοί δεν κατάφεραν να μπουν στο play in και έτσι αποχαιρέτησαν τη σεζόν στην Ευρώπη πρόωρα.

Στο παρελθόν έχει παίξει στο ΝΒΑ σε Γουόριορς, Μπακς, Μάτζικ, Ράπτορς και Σίξερς. Τη σεζόν 2024-25 είχε 7 πόντους μέσο όρο σε 41 ματς με τη φανέλα της Φιλαδέλφεια.