Η Μακάμπι Τελ Αβίβ ανακοίνωσε τον Γιαμ Μαντάρ για τα επόμενα τρία χρόνια.

Σε μία νέα μεταγραφή προχώρησε η Μακάμπι Τελ Αβίβ, η οποία ενισχύεται στη θέση των γκαρντ. Η ομάδα του Κάτας, ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιαμ Μαντάρ, ο οποίος αποχώρησε από τη Χάποελ του Δημήτρη Ιτούδη.

Ο Μαντάρ υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας, με τις ετήσιες απολαβές του, να αγγίζουν τα 2 εκατ. ευρώ.

Η ανακοίνωση της Μακάμπι Τελ Αβίβ

«Είναι πλέον επίσημο! Η Μακάμπι Τελ Αβίβ ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιαμ Μαντάρ, με τον διεθνή Ισραηλινό γκαρντ να υπογράφει συμβόλαιο τριετούς διάρκειας.

Ο 25χρονος άσος (1,90 μ.), βασικό στέλεχος της εθνικής ομάδας του Ισραήλ και φίλαθλος της Μακάμπι από μικρή ηλικία, επιστρέφει στην ομάδα της καρδιάς του, εντασσόμενος στο αναβαθμισμένο σύνολο του Όντεντ Κάτας.

Η μεταγραφή του αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα στον σχεδιασμό της ομάδας για τη σεζόν 2026-27, μετά τις ανανεώσεις των συμβολαίων του προπονητή Όντεντ Κάτας, του Τζον ΝτιΜπαρτολομέο, του Τζέιλεν Χορντ, του Τζίμι Κλαρκ, του Γουίλ Ράιμαν και του Οσέι Μπρισέτ, καθώς και την επιστροφή του Μπόνζι Κόλσον.

Ο Μαντάρ έχει ήδη συνεργαστεί με τον Κάτας στην εθνική ομάδα του Ισραήλ, γνωρίζει αρκετούς από τους νέους συμπαίκτες του και έρχεται στη Μακάμπι έχοντας στις αποσκευές του πλούσιες παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, μετρά ήδη 89 συμμετοχές στην EuroLeague, ενώ ξεχωρίζει για την ικανότητά του στο σκοράρισμα, στη δημιουργία, αλλά και στην αμυντική του συνέπεια».