Η EuroLeague ανακοίνωσε πως η Fan Zone του Final Four θα δημιουργηθεί μπροστά στο Ζάππειο.

Το Final Four το οποίο θα διεξαχθεί στο «Telekom Center Athens» (22-24/05), βρίσκεται προ των πυλών, με τη EuroLeague να ανακοινώνει το μέρος που θα είναι η Fan Zone.

Συγκεκριμένα η διοργανώτρια αρχή, μετατρέπει τον χώρο μπροστά από το Ζάππειο Μέγαρο, σημείο συνάντησης των οπαδών από την Πέμπτη (21/05) έως την Κυριακή (24/05). Εκεί θα έχουν τη δυνατότητα οι φίλαθλοι να διασκεδάσουν με διάφορες δραστηριότητες και παιχνίδια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της EuroLeague:

«Η καρδιά της εβδομάδας του Final Four θα χτυπά στο EuroLeague FanZone στην Αθήνα, καθώς η EuroLeague μετατρέπει τον χώρο μπροστά από το Ζάππειο Μέγαρο στο σημείο συνάντησης των φιλάθλων του μπάσκετ από την Πέμπτη 21 Μαΐου έως και την Κυριακή 24 Μαΐου 🇬🇷

Ανοιχτό και τις τέσσερις ημέρες, το FanZone θα συνδυάζει μπάσκετ, ψυχαγωγία, μουσική και διαδραστικές εμπειρίες για φιλάθλους όλων των ηλικιών, με δραστηριότητες, παιχνίδια, αποκλειστικά προϊόντα, δράσεις συνεργατών και εμφανίσεις παικτών, θρύλων του αθλήματος και δημιουργών περιεχομένου».