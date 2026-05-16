Δείτε τους διαιτητές που επιλέχθηκαν για το Final Four της Εuroleague που θα γίνει στο Τelekom Center Athens.

To Final Four θα διεξαχθεί φέτος στην Αθήνα και στην έδρα του Παναθηναϊκού. Το Telekom Center Athens θα φιλοξενήσει (22-24/5) τη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ και οι ομάδες που θα διεκδικήσουν την κορυφή θα είναι ο Ολυμπιακός, η Φενέρ, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Βαλένθια.

Οι διοργανωτές έκαναν γνωστές και τους διαιτητές που θα διευθύνουν τις αναμετρήσεις. Πρόκειται για τους Μεχντί Ντιφαλά, Λούκα Καρντούμ, Όλεγκς Λάτισεφς, Ρόμπερτ Λοτερμόζερ, Μίλαν Νέντοβιτς, Κάρλος Περούγκα, Μίλος Κόλιενσιτς και Σρέτεν Ράντοβιτς.

Το Final Four της Εuroleague του 2026 θα ξεκινήσει την Παρασκευή 22 Μαΐου με τον Ολυμπιακό εναντίον της Φενέρ και στη συνέχεια με τη Βαλένθια να κοντράρεται με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο τελικός είναι προγραμματισένος για την Κυριακή 24 Μαΐου.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η Euroleague.

Το Τμήμα Διαιτησίας της Euroleague Basketball επέλεξε τους οκτώ διαιτητές που θα διαιτητεύσουν το Final Four της Euroleague Athens του 2026, που παρουσιάζεται από την Etihad, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 22 έως τις 24 Μαΐου.

Η ομάδα αποτελείται από έμπειρους βετεράνους, συμπεριλαμβανομένων και των τριών που διαιτήτευσαν τον αγώνα πρωταθλήματος της περασμένης σεζόν, και δύο διαιτητές που συμμετείχαν για πρώτη φορά σε Final Four. Πρόκειται για τους Μεχντί Ντιφαλά, Λούκα Καρντούμ, Μίλος Κόλιενσιτς, Όλεγκς Λάτισεφς, Ρόμπερτ Λοτερμόζερ, Μίλαν Νέντοβιτς, Κάρλος Περούγκα, και Σρέτεν Ράντοβιτς.

Οι οκτώ διαιτητές που επιλέχθηκαν για τη διοργάνωση έχουν συνολικά 109 σεζόν εμπειρίας στην Euroleague και έχουν εργαστεί συνολικά σε 55 αγώνες Final Four, συμπεριλαμβανομένων των Λοτερμόζερ, Περούγκα και Νέντοβιτς, οι οποίοι ήταν όλοι μέλη του πληρώματος που εργάστηκε στον αγώνα πρωταθλήματος του 2025 στο Άμπου Ντάμπι.

Για τον Λοτερμόζερ, αυτό θα είναι το 11ο Final Four του, ενώ θα είναι το τρίτο για τον Περούγκα και το δεύτερο για τον Νέντοβιτς. Μεταξύ των διαιτητών που επιστρέφουν, ο Λάτισεβς θα επιβλέπει το 12ο Final Four του, ο Ντιφαλά θα κάνει το έβδομο ταξίδι του στο Final Four και ο Ράντοβιτς θα είναι στο πέμπτο του. Οι Κάρντουμ και Κόλιενσιτς κάνουν το ντεμπούτο τους στο Final Four.

Το Final Four της Εuroleague του 2026 θα ξεκινήσει την Παρασκευή 22 Μαΐου με τον Ολυμπιακό εναντίον της Φενερμπαχτσέ και στη συνέχεια με τη Βαλένθια εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης. Ο αγώνας του πρωταθλήματος θα διεξαχθεί την Κυριακή 24 Μαΐου.