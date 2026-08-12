Εθισμένη στις κούπες! Η Παρί Σεν Ζερμέν αποδείχθηκε κεφάτη στην πρεμιέρα της στη νέα σεζόν, αφού επικράτησε 2-1 επί της Άστον Βίλα και κατέκτησε το Super Cup Ευρώπης.

Η Παρί Σεν Ζερμέν από εκεί που έμεινε: Με κούπα στα χέρια! Σε ένα διασκεδαστικό ματς στο Ζάλτσμπουργκ με καλό ρυθμό από την αρχή έως το τέλος του αγώνα, οι Παριζιάνοι υπέταξαν την Άστον Βίλα με 2-1 κι έκαναν ποδαρικό στη νέα σεζόν με τρόπαιο, κατακτώντας για δεύτερη σερί χρονιά το Super Cup Ευρώπης! Συνέχεια στην... κακοδαιμονία για τον Ουνάι Έμερι που έχασε τον συγκεκριμένο τίτλο για τέταρτη φορά στην καριέρα του.

Αν και ο Άγγλοι απείλησαν πρώτοι στον αγώνα με ένα μακρινό σουτ του Καμαρά που πέρασε δίπλα από το δοκάρι, στη συνέχεια η Παρί πήρε τα ηνία και δεν άργησε να προηγηθεί στο σκορ. Στο 20΄συγκεκριμένα ο Κβαρατσχέλια συνέκλινε προς την περιοχή και με δυνατό σουτ αιφνιδίασε τον Μπιζό για το 1-0 των Παριζιάνων. Πέντε λεπτά αργότερα βέβαια οι Villans θα μπορούσαν να φτάσουν στην ισοφάριση, όμως ο 17χρονος Ματζό σημάδεψε άστοχα με κεφαλιά από κοντά.

Οι Άγγλοι πάντως ενέτειναν την πίεση τους προς το φινάλε του ημιχρόνου κι αφού έριξαν προειδοποιητικές βολές με ντεμαράζ ευκαιριών (41΄-45΄), τελικά ισοφάρισαν στο 45΄με τρομερό βολέ του Μαντζό στον ουρανό των διχτύων για το 1-1. Η Άστον Βίλα μπήκε δυνατά και στο β΄μέρος με δυνατό σουτ του ΜακΓκίν που εξουδετέρωσε ο Σαφόνοφ (50΄), όμως εκείνη που βρήκε ξανά δίχτυα ήταν η Παρί. Στο 61΄συγκεκριμένα ο Ντουέ πάτησε περιοχή και με τρομερό τελείωμα στη γωνία έγραψε το 2-1 υπέρ των Παριζιάνων, σε ένα γκολ που κατοχυρώθηκε μετά από παρέμβαση του VAR που ανέτρεψε την αρχική απόφαση του οφσάιντ.

Οι Γάλλοι είχαν τις στιγμές τους για να τελειώσουν το ματς με ένα τρίτο γκολ, με τον Μπιζό στο 71΄να εξουδετερώνει το δυνατό σουτ του Νούνο Μέντεςστην κορυφαία τους στιγμή. Ακόμα κι έτσι πάντως, οι Villans δεν είχαν απάντηση στα δυο γκολ των Παριζιάνων και το 2-1 έμεινε μέχρι τέλους που οδήγησε το πρώτο τρόπαιο της σεζόν στα χέρια της ομάδας του Λουίς Ενρίκε.

Παρί Σεν Ζερμέν (Λουίς Ενρίκε): Σαφόνοφ, Χακίμι, Μαρκίνιος, Πάτσο, Νούνο Μέντες (75΄Λούκας Ερναντές), Βιτίνια, Ζοάο Νέβες (75΄Φαμπιάν Ρουίθ), Ζαΐρ-Εμερί, Κβαρατσχέλια (88΄Μπεράλδο), Ντουέ (87΄Μαγιουλού), Ακλιούς (46΄Ντεμπελέ)

Άστον Βίλα (Ουνάι Έμερι): Μπιζό, Κας, Λίντελοφ, Πάου Τόρες, Μάατσεν, Καμάρα (72΄Μπογκάρδε), Ζοάο Γκόμες (79΄Μπάρλεϊ) ΜακΓκίν (73΄Άλισον), Χέμινγκς, Μπουεντία, Μάτζο (72΄Έιμπραχαμ)