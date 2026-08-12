Ο Άρης πλήρωσε το τίμημα των σοβαρών λαθών που έκανε στο δεύτερο ημίχρονο αλλά και την έλλειψη συγκέντρωσης στη βαριά ήττα με 6-2 από τη Νάπολι στην Ιταλία.

Το επίπεδο δυσκολίας του τεστ προφανέστατα ήταν υψηλότατο για τους «κίτρινους», οι οποίοι παρουσίασαν δύο αγωνιστικά πρόσωπα στο φιλικό παιχνίδι με τη Νάπολι στην Ιταλία. Στο πρώτο ημίχρονο ο Άρης στάθηκε καλά παρά τα ατομικά λάθη και την αδυναμία στην άμυνα.

Αντιθέτως, στο δεύτερο, όταν η Νάπολι ανέβασε την πίεσή της, πελαγοδρομούσαν, δεν είχαν συγκέντρωση και ψυχραιμία με συνέπεια να βρεθούν σε δύσκολη θέση. Δύο γκολ του Λούκα κι άλλα τόσα από τον ΝτεΜπρόνε κι ένα από τους Ραχμάνι, και Χόιλουντ έκαναν τη διαφορά για τους Ιταλούς καθώς ο Ούρος Ράτσιτς πέτυχε δύο υπέροχα γκολ για τον Άρη ο οποίος για μια ακόμη φορά «φώναξε» ότι χρειάζεται ενίσχυση στην άμυνα ούτως ώστε να αναζητήσει και την ισορροπία.

Έτσι έπαιξαν…

Ο Μιχάλης Γρηγορίου επέλεξε το σχέδιο συνύπαρξης των Μιρ-Καντεβέρε στην κορυφή της επίθεσης. Στα επιθετικά άκρα, επέλεξε τους Μπενχαμίν Γκαρέ, Γιάννη Γιαννιώτα καθώς οι Ράτσιτς, Μπασίρου ήταν το δίδυμο στον άξονα. Στην αμυντική τετράδα, ο Νοά Φαντιγκά ήταν στη δεξιά πτέρυγα, ο Μάρκο Κέρκες στην αριστερή καθώς οι Φαμπιάνο-Γένσεν ήταν το δίδυμο των στόπερ μπροστά από τον Σωκράτη Διούδη.

Η Νάπολι παρατάχθηκε με 4-3-3 με τετράδα στην άμυνα με τους Ντι Λορέντζο, Σπινατσόλα, Ραχμάνι και Ράφα Μάριν. Μακ Τόμινεϊ, Ανγκουίσα και Γκίλμορ ήταν η τριάδα στον άξονα της μεσαίας γραμμής καθώς ο Χόιλουντ έπαιξε στην κορυφή και οι Άλισον Σάντος, Πολιτάνο στα επιθετικά άκρα.

Δύο καταπληκτικά γκολ από Ραχμάνι και Ράτσιτς

Ο Άρης επιχείρησε να παίξει επιθετική άμυνα στα πρώτα λεπτά, είδε τη Νάπολι να απειλεί δύο φορές με τους Χόιλουντ και Σάντος, κι έτσι οπισθοχώρησε στο γήπεδο και με την μπάλα στα πόδια, πήγε περισσότερο σε ασφαλή κυκλοφορία μπάλας. Στον άξονα, σίγουρα περίμενε περισσότερα από τον Μπασίρου ο οποίος στο 19’ δεν έκλεισε τον χώρο στον Ραχμάνι κι αυτός με ελεύθερο πεδίο και δυνατό σουτ εκτός περιοχής έκανε το 1-0. Οι «κίτρινοι» είχαν διπλή ευκαιρία λίγο αργότερα με το σουτ του Καντεβέρε – μετά από κάθετη πάσα του Φαμπιάνο – αλλά και την κεφαλιά του Ράσιτς όπου ο Μερέτ μέτρησε διαδοχικές καλές επεμβάσεις. Στο 32’ όμως, ο Ούρος Ράσιτς δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης με απευθείας εκτέλεση φάουλ και το καταπληκτικό γκολ (1-1) που έφερε την ισορροπία.

Στάθηκε καλά, αλλά έχασε τις δεύτερες μπάλες και πλήρωσε τα λάθη

Αν η περιορισμένη προσφορά των Μιρ, Γκαρέ και Μπασίρου στον τομέα της δημιουργίας ήταν ζήτημα για τον Άρη στο πρώτο ημίχρονο, ακόμη μεγαλύτερο ήταν ο περιορισμός του Σάντος από τον Φαντιγκά. Ο τελευταίος έκανε κακό ημίχρονο και μάλιστα από το δικό του λάθος ξεκίνησε το δεύτερο γκολ της Νάπολι με τον ΜακΤόμινεϊ (44’) με εκτέλεση εντός περιοχής. Είχε προηγηθεί ένα διάστημα κατά το οποίο οι Ιταλοί κέρδισαν όλες τις δεύτερες μπάλες και απείλησαν με τους Γκίλμορ, Σπινατσόλα αλλά και Χόιλουντ. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με σκορ 2-1.

Καταστροφικό ημίωρο και τρία γκολ για τη Νάπολι

Το δεύτερο ημίχρονο δεν είχε καμία σχέση με το πρώτο καθώς η Νάπολι κυριάρχησε. Κέρδισε δεύτερες μπάλες καθώς ο Άρης ήταν επιπόλαιος στο διώξιμο της μπάλας με πρόβλημα στα αμυντικά άκρα, πολλά λάθη κι αυτό πλήρωσε. Αρχικά στο 58’ όταν ο ΝτεΜπρόινε, ανενόχλητος από τη δεξιά πλευρά, εκτέλεσε τον Σωκράτη Διούδη για το 3-1. Η εικόνα της ομάδας οδήγησε τον Μιχάλη Γρηγορίου σε αλλαγές με την είσοδο στον αγώνα των Παλάσιος, Γαλανόπουλο και Μορόν. Ο Άρης συνέχισε να πελαγοδρομεί και στο 64’ ο Λούκα αποδεσμεύτηκε από τον Γένσεν και με γυριστό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα (4-1). Ο ίδιος παίκτης, στο 74’, πήρε το… ριμπάουντ μετά από σουτ του ΝτεΜπρόιντ όπου η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι, κι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Αυτή τη φορά, το λάθος ήταν από τον Φαμπιάνο.

Ο εξαιρετικός Ράτσιτς έβγαλε αντίδραση

Από καλή ατομική προσπάθεια του Μπενχαμίν Γκαρέ και κερδισμένη δεύτερη μπάλα από τον Ούρος Ράσιτς, ο Σέρβος επιβεβαίωσε την ικανότητά του στα σουτ από το ύψος της περιοχής και μείωσε σε 5-2. Ο ρυθμός του αγώνα έπεσε στα τελευταία λεπτά καθώς ο Άρης προσπάθησε να μαζέψει το σκορ αλλά αυτός που βρήκε ξανά δίχτυα ήταν ο Ντε Μπρόινε στο 89’ σε μια φάση όπου και πάλι η αμυντική γραμμή του Άρη πιάστηκε στον ύπνο (6-2).

ΝΑΠΟΛΙ: Μέρετ (46’ Μιλίκοβιτς Σάβιτς), Ντι Λορέντζο (71’ Ματσόκι), Ραχμάνι (71’ Ομπαρετίν), Ράφα Μάριν, Σπινατσόλα(58’ Λανγκ), Ανγκουίσα, Γκίλμορ (46’ Ντε Μπρόινε), ΜακΤόμινεϊ (46’ Λόμποτκα), Πολιτάνο, Χόιλουντ (58’ Λούκα), Σάντος Άλισον (46’ Βεργκάρα, 73’ Γκαροφάλο).

ΑΡΗΣ: Διούδης, Φαντιγκά (84’ Χαρούπας), Φαμπιάνο, Γένσεν, Κέρκεζ, Ράσιτς (84’ Βοριαζίδης), Μπασίρου (62’ Γαλανόπουλος), Γιαννιώτας (62’ Παλάσιος), Γκαρέ (79’ Δώνης), Μιρ (62’ Μορόν), Καντεβέρε (46’ Μπουσαίντ).