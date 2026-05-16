Λεν και Ταβάρες εμφανίζονται με πατερίτσες σε video του Χεζόνια στο Tik Tok.

Η Ρεάλ αντιμετωπίζει μεγάλο θέμα στη θέση του σέντερ ενόψει Final Four και ημιτελικού με τη Βαλένθια, καθώς μόνο ο Γκαρούμπα είναι ετοιμοπόλεμος. Ταβάρες και Λεν είναι εκτός λόγω τραυματισμών.

Μάλιστα ο Μάριο Χεζόνια ανέβασε video στο Τik Tok, όπου οι δύο ψηλοί των Μαδριλένων είναι στο γυμναστήριο της ομάδας και έχουν πατερίτσες.

Ο Κροάτης σταρ θέλησε να κάνει πλάκα πάντως και έγραψε: «Ποτέ δεν χρειαζόμουν screen έτσι κι αλλιώς».