Η Παρτίζαν εξετάζει την περίπτωση του Άρμονι Μπρουκς, ενώ η Gazzetta dello Sport αποκάλυψε το ηγεμονικό συμβόλαιο που φέρονται να προσφέρουν οι Σέρβοι στον 27χρονο γκαρντ.

Ο Άρμονι Μπρουκς πραγματοποιεί μια εξαιρετική χρονιά στην Ιταλία, κατακτώντας τον τίτλο του MVP της κανονικής περιόδου και αποτελώντας μόλις τον δεύτερο παίκτη στην ιστορία της Αρμάνι Μιλάνο, μετά τον Ντανίλο Γκαλινάρι το 2008, που αναδεικνύεται MVP της Serie A.

Όπως έγινε γνωστό τις προηγούμενες ημέρες, η Παρτίζαν εξετάζει την περίπτωση του Άρμονι Μπρουκς. Μάλιστα, οι Σέρβοι εμφανίζονται αισιόδοξοι ότι ο 27χρονος γκαρντ θα φορέσει τα ασπρόμαυρα και θα αποτελέσει μια σημαντική ενίσχυση για την επόμενη σεζόν.

Ο Μπρουκς σημείωσε 13.1 πόντους, 3.5 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ σε 38 συμμετοχές στη EuroLeague με την Αρμάνι Μιλάνο που τερμάτισε στην 14η θέση της κατάταξης με ρεκόρ 17-21 και σύμφωνα με τη Gazzetta dello Sport, η Παρτίζαν προσφέρει συμβόλαιο ύψους 2.5 εκατομμυρίων ευρώ ανά σεζόν!

«Δεν έχω πάρει ακόμη την απόφασή μου. Ζυγίζω όλες τις επιλογές, η κατάσταση αλλάζει συνεχώς, γι’ αυτό ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για το τι μπορεί να συμβεί», δήλωσε ο Μπρουκς. Εξάλλου, η Παρτίζαν έχει ήδη συμφωνήσει με τον Κάιλ Άλμαν από την Τουρκ Τέλεκομ ενώ έδωσε νέο συμβόλαιο στον Κάρλικ Τζόουνς.

