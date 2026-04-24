Ο Κάιλ Άλμαν, ο οποίος έπαιξε για πρώτη φορά ως επαγγελματίας στο Λαύριο και φέτος κάνει εντυπωσιακή σεζόν με την Τουρκ Τέλεκομ, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Παρτίζαν.

Η σεζόν στη EuroLeague ολοκληρώθηκε πρόωρα για την Παρτίζαν, που υλοποιεί τον σχεδιασμό της με στόχο να επιστρέψει δριμύτερη στο κορυφαίο επίπεδο. Σύμφωνα, λοιπόν, με τη Mozzart Sport, οι Σέρβοι ήρθαν σε συμφωνία με τον Κάιλ Άλμαν για τα επόμενα 2+1 χρόνια.

Ο 28χρονος Αμερικανός γκαρντ κάνει εντυπωσιακή σεζόν με την Τουρκ Τέλεκομ στην τουρκική λίγκα, ενώ είχε καθοριστική συμβολή στην πορεία της ομάδας έως τα ημιτελικά του EuroCup. Στο τουρκικό πρωτάθλημα μετράει 12.8 πόντους, 2.3 ριμπάουντ και 3.6 ασίστ ανά αγώνα, με ποσοστό 40.6% εντός πεδιάς.

Στο EuroCup είχε ακόμη καλύτερους αριθμούς, με 14.3 πόντους, 2.4 ριμπάουντ και 3.6 ασίστ ανά αγώνα, με 45.3% στα σουτ. Το 2019/20 έπαιξε για πρώτη φορά ως επαγγελματίας στο Λαύριο και ακολούθησε το πέρασμά του από τη Ρίγα (2020/21), την Παρί (2021–23), την Νταρουσάφακα (2023) και την Μπεσίκτας (2023–25).