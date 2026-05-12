«Πιθανή επιστροφή του Ομπράντοβιτς στην Παρτίζαν»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς
Σύμφωνα με σέρβικα δημοσιεύματα ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο της επιστροφής του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο της Παρτίζαν.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν αποχώρησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από τον πάγκο της Παρτίζαν, ωστόσο σέρβικα μέσα αναφέρουν πιθανή επανασύνδεση.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με όσα γράφει το «basketballsphere», η προεδρία του Οστόγια Μιχαΐλοβιτς οδεύει προς το τέλος της, με τον «Ζοτς» να επιθυμεί να επιστρέψει εφόσον αποχωρήσει, καθώς δεν έχει και τις καλύτερες σχέσεις.

Μάλιστα, ο Σάσα Ντανίλοβιτς μπορεί να παίξει ρόλο στην υπόθεση της επιστροφής του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Αν γίνει ο νέος πρόεδρος της Παρτίζαν, τότε θα υπάρξουν οι προϋποθέσεις για να συμβεί.

 

@Photo credits: eurokinissi
     

