«Πιθανή επιστροφή του Ομπράντοβιτς στην Παρτίζαν»
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν αποχώρησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από τον πάγκο της Παρτίζαν, ωστόσο σέρβικα μέσα αναφέρουν πιθανή επανασύνδεση.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με όσα γράφει το «basketballsphere», η προεδρία του Οστόγια Μιχαΐλοβιτς οδεύει προς το τέλος της, με τον «Ζοτς» να επιθυμεί να επιστρέψει εφόσον αποχωρήσει, καθώς δεν έχει και τις καλύτερες σχέσεις.
Μάλιστα, ο Σάσα Ντανίλοβιτς μπορεί να παίξει ρόλο στην υπόθεση της επιστροφής του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
Αν γίνει ο νέος πρόεδρος της Παρτίζαν, τότε θα υπάρξουν οι προϋποθέσεις για να συμβεί.
Povratak Saše Danilovića otvara vrata Željku Obradoviću— Basketball Sphere (@bsphere_rs) May 12, 2026
Prema saznanjima @bsphere_rs, Obradović želi da se vrati u Partizan.
Detaljnije:https://t.co/GKusuhPpZO
