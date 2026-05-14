Η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Μπιλμπάο, για την 31η αγωνιστική της ισπανικής λίγκας, και ο Σέρτζιο Σκαριόλο δεν υπολογίζει σε πέντε παίκτες των Blancos.

Η Ρεάλ Μαδρίτης έμαθε τον αντίπαλό της στον ημιτελικό της Παρασκευής 22/5, διεκδικώντας την πρόκριση στον τελικό της EuroLeague απέναντι στη Βαλένθια. Πρόκειται για τον τέταρτο ισπανικό ημιτελικό τα τελευταία 14 χρόνια, με την ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο να επιστρέφει στο Final Four έπειτα από την περσινή απουσία στο Άμπου Ντάμπι.

Στο μεταξύ, οι Blancos δοκιμάζονται στη Bilbao Arena απέναντι στη Μπιλμπάο, για την 31η αγωνιστική της ισπανικής λίγκας (14/5, 20:00), έχοντας ήδη εξασφαλίσει την πρώτη θέση και το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στα playoffs.

Από την πλευρά του, ο Σέρτζιο Σκαριόλο καλείται να διαχειριστεί το ζήτημα των απουσιών. Συγκεκριμένα, εκτός αγώνα έμειναν οι Μάριο Χεζόνια, Τσούμα Οκέκε, Ουσμάν Γκαρούμπα (οίδημα στο αριστερό χέρι), Έντι Ταβάρες και Άλεξ Λεν.

Τη 12άδα της Ρεάλ συμπληρώνουν οι νεαροί Ίγκορ Αμόσοφ (18χρ., 2μ.01) και Γκούναρς Γκρίνβαλντς (18χρ., 1μ.94), ενώ επέστρεψε και ο Ντέιβιντ Κράμερ.