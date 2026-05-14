EuroLeague: Ο Μπαντιό MVP του Game 5!
Η Βαλένθια επικράτησε του Παναθηναϊκού με 81-64, με τον Μπρανκού Μπαντιό να αναδεικνύεται ο πολυτιμότερος του Game 5.
Συγκεκριμένα ο Σενεγαλέζος γκαρντ... εκτέλεσε την ομάδα του Έργκιν Άταμαν και κατέκτησε το βραβείο του MVP... οδηγώντας τη Βαλένθια στο Final Four της Αθήνας.
Ο Μπαντιό τελείωσε την αναμέτρηση με 20 πόντους (3/6 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 8/8 βολές), 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ στη σειρά κόντρα στον Παναθηναϊκό είχε μ.ο 12.8 πόντους, 5.2 ριμπάουντ και 3.8 ασίστ.
Biggest stage. Biggest performance.— EuroLeague (@EuroLeague) May 14, 2026
Brancou Badio from @valenciabasket is the Game 5 MVP 🫡
MVP of the Round I #EveryGameMatters pic.twitter.com/qhnucRwWZC
20 PTS & 25 PIR & unforgettable performance 👀— EuroLeague (@EuroLeague) May 14, 2026
MVP of the Round I #everyGameMatters pic.twitter.com/zacbT3O50M
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.