EuroLeague: Ο Μπαντιό MVP του Game 5!

Ο Μπρανκού Μπαντιό αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης της Βαλένθια, από το Game 5 κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Η Βαλένθια επικράτησε του Παναθηναϊκού με 81-64, με τον Μπρανκού Μπαντιό να αναδεικνύεται ο πολυτιμότερος του Game 5.

Συγκεκριμένα ο Σενεγαλέζος γκαρντ... εκτέλεσε την ομάδα του Έργκιν Άταμαν και κατέκτησε το βραβείο του MVP... οδηγώντας τη Βαλένθια στο Final Four της Αθήνας.

Ο Μπαντιό τελείωσε την αναμέτρηση με 20 πόντους (3/6 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 8/8 βολές), 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ στη σειρά κόντρα στον Παναθηναϊκό είχε μ.ο 12.8 πόντους, 5.2 ριμπάουντ και 3.8 ασίστ.

@Photo credits: euroleague
     

