Η Βαλένθια είναι έτοιμη για μία εξαιρετική μεταγραφή, καθώς όπως όλα δείχνουν θα αποκτήσει δανεικό τον Αρμόνι Μπρουκς.

Τα προβλήματα στη Βιλερμπάν, έχουν «ανοίξει» την αγορά στη EuroLeague. Μετά τον Σιλβέν Φρανσίσκο που πήγε στον Παναθηναϊκό, φαίνεται πως και ο Αρμόνι Μπρουκς, θα αποχωρήσει από τη γαλλική ομάδα.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Τσέμα Ντε Λούκας, ο 28χρονος Αμερικανός θα συνεχίσει την καριέρα του στη Βαλένθια. Με βάση το tweet, ο Μπρουκς θα αγωνιστεί ως δανεικός για τη σεζόν 2026-2027 στον ισπανικό σύλλογο.

Πρόκειται για έναν γκαρντ που ξεχώρισε με τις εμφανίσεις του στην Αρμάνι την περασμένη αγωνιστική περίοδο. Στη EuroLeague είχε μέσο όρο 13.1 πόντους, 3.5 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ ανά 22.6 λεπτά.