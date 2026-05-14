«Πιθανός αντικαταστάτης του Πασκουάλ στην Μπαρτσελόνα ο Ίμπον Ναβάρο»

Ο Ιμπόν Ναβάρο αποτελεί ο βασικός αντικαταστάτης του Τσάβι Πασκουάλ, σε περίπτωση που αποχωρήσει από τον πάγκο της Μπαρτσελόνα.

Το μέλλον του Τσάβι Πασκουάλ είναι αμφίβολο, με τον ίδιο να δηλώνει συνεχώς πως θα μιλήσει το καλοκαίρι, την ώρα που ο Ίμπον Ναβάρο αποτελεί τον βασικό αντικαταστάτη του.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με όσα αναφέρει ισπανικό δημοσίευμα, ο πολύπειρος τεχνικός είναι ο νούμερο ένα στόχος των «Μπλαουγκράνα» σε περίπτωση που αποχωρήσει ο Πασκουάλ από τον πάγκο της Μπαρτσελόνα.

Μάλιστα αναφέρεται πως ο Πασκουάλ έχει πρόταση και από την Ντουμπάι BC, προκειμένου να την... οδηγήσει την επόμενη χρονιά, στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Σημειώνεται πως ο Ίμπον Ναβάρο δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Μάλαγα μέχρι το 2027, ενώ επίσης ο ισπανικός σύλλογος θέλει να επεκτείνει τη συνεργασία μαζί του και εξετάζει το εγχείρημα του NBA Europe, προκειμένου να συμμετάσχει μέσω του Basketball Champions League.