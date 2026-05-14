«Πιθανός αντικαταστάτης του Πασκουάλ στην Μπαρτσελόνα ο Ίμπον Ναβάρο»

«Πιθανός αντικαταστάτης του Πασκουάλ στην Μπαρτσελόνα ο Ίμπον Ναβάρο»
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Ιμπόν Ναβάρο αποτελεί ο βασικός αντικαταστάτης του Τσάβι Πασκουάλ, σε περίπτωση που αποχωρήσει από τον πάγκο της Μπαρτσελόνα.

Το μέλλον του Τσάβι Πασκουάλ είναι αμφίβολο, με τον ίδιο να δηλώνει συνεχώς πως θα μιλήσει το καλοκαίρι, την ώρα που ο Ίμπον Ναβάρο αποτελεί τον βασικό αντικαταστάτη του.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με όσα αναφέρει ισπανικό δημοσίευμα, ο πολύπειρος τεχνικός είναι ο νούμερο ένα στόχος των «Μπλαουγκράνα» σε περίπτωση που αποχωρήσει ο Πασκουάλ από τον πάγκο της Μπαρτσελόνα.

Μάλιστα αναφέρεται πως ο Πασκουάλ έχει πρόταση και από την Ντουμπάι BC, προκειμένου να την... οδηγήσει την επόμενη χρονιά, στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Δείτε Επίσης

Παναθηναϊκός: Παταγώδης αποτυχία χωρίς ΚΑΜΙΑ δικαιολογία
image

Σημειώνεται πως ο Ίμπον Ναβάρο δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Μάλαγα μέχρι το 2027, ενώ επίσης ο ισπανικός σύλλογος θέλει να επεκτείνει τη συνεργασία μαζί του και εξετάζει το εγχείρημα του NBA Europe, προκειμένου να συμμετάσχει μέσω του Basketball Champions League.

 

@Photo credits: INTIME, INTIME SPORTS / ΚΑΜΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     