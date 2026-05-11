Ο μάνατζερ του Πασκουάλ απάντησε στις φήμες για το μέλλον του: «Είναι ντροπή!»

Η περίπτωση του Τσάβι Πασκουάλ συνδέθηκε εσχάτως με τη Dubai Basketball και ο εκπρόσωπος του Ισπανού προπονητή απάντησε στο X σχετικά με τη φημολογία που έχει αναπτυχθεί γύρω από τον πελάτη του.

Η Μπαρτσελόνα απέτυχε να προκριθεί στα playoffs της EuroLeague, γνωρίζοντας την ήττα από τη Μονακό στο Play-In και ολοκληρώνοντας πρόωρα τη φετινή της παρουσία στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Την ίδια στιγμή, το μέλλον του Τσάβι Πασκουάλ στον πάγκο των «μπλαουγκράνα» δείχνει αβέβαιο και, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο 53χρονος προπονητής αποτελεί τον μεγάλο στόχο της Dubai Basketball, η οποία φέρεται διατεθειμένη να καταβάλει τις 300.000 ευρώ που προβλέπει το buyout με την Μπαρτσελόνα.

«Το βασικό πρόβλημα είναι ότι κάθε εβδομάδα σου λένε κάτι διαφορετικό και εσύ δεν διασταυρώνεις τις πληροφορίες έτσι κι αλλιώς. Είναι ντροπή!» έσπευσε να αναφέρει ο μάνατζερ του Πασκουάλ, Νταβίντ Κάρο Φούνιες στο X.

Ο Ισπανός προπονητής επέστρεψε στην Μπαρτσελόνα τον περασμένο Νοέμβριο, αντικαθιστώντας τον Ζοάν Πενιαρόγια και αναλαμβάνοντας τους Καταλανούς έπειτα από εννέα χρόνια.