Ο μάνατζερ του Πασκουάλ απάντησε στις φήμες για το μέλλον του: «Είναι ντροπή!»
Η Μπαρτσελόνα απέτυχε να προκριθεί στα playoffs της EuroLeague, γνωρίζοντας την ήττα από τη Μονακό στο Play-In και ολοκληρώνοντας πρόωρα τη φετινή της παρουσία στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.
Την ίδια στιγμή, το μέλλον του Τσάβι Πασκουάλ στον πάγκο των «μπλαουγκράνα» δείχνει αβέβαιο και, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο 53χρονος προπονητής αποτελεί τον μεγάλο στόχο της Dubai Basketball, η οποία φέρεται διατεθειμένη να καταβάλει τις 300.000 ευρώ που προβλέπει το buyout με την Μπαρτσελόνα.
«Το βασικό πρόβλημα είναι ότι κάθε εβδομάδα σου λένε κάτι διαφορετικό και εσύ δεν διασταυρώνεις τις πληροφορίες έτσι κι αλλιώς. Είναι ντροπή!» έσπευσε να αναφέρει ο μάνατζερ του Πασκουάλ, Νταβίντ Κάρο Φούνιες στο X.
Ο Ισπανός προπονητής επέστρεψε στην Μπαρτσελόνα τον περασμένο Νοέμβριο, αντικαθιστώντας τον Ζοάν Πενιαρόγια και αναλαμβάνοντας τους Καταλανούς έπειτα από εννέα χρόνια.
The main problem is that you are told something different every week and you don’t contrast the information anyway. It’s a shame.— David Carro Funes (@dcarroFairPlay) May 10, 2026
