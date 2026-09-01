Παίκτης της Μπαρτσελόνα για την επόμενη διετία θα είναι ο Τζάστιν Μινάγια, όπως ανακοίνωσε ο ισπανικός σύλλογος.

Η Μπαρτσελόνα συνεχίζει να ενισχύεται ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Τζάστιν Μινάγια.

Ο Δομινικανός υπέγραψε για διετές συμβόλαιο με τους Καταλανούς και θα βοηθήσει την ομάδα του Σέκουλιτς στις θέσεις των γκαρντ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα:

«Η Μπαρτσελόνα και ο Αμερικανός παίκτης με δομινικανικό διαβατήριο, Τζάστιν Μινάγια, συμφώνησαν σε μια συμβατική σχέση που θα τους ενώνει μέχρι τις 30 Ιουνίου 2028. Το κοινό του Παλάου θα μπορεί να απολαύσει, για τουλάχιστον δύο σεζόν, έναν σπουδαίο αμυντικό, 27 ετών και ύψους 1,96 μέτρων, ο οποίος μπορεί να προσφέρει στην ομάδα με πολλούς τρόπους και ο οποίος πάνω απ' όλα ξεχωρίζει για την ενέργειά του στην άμυνα. Θα είναι η πρώτη του ευρωπαϊκή εμπειρία, αφού έχει εκπαιδευτεί ως επαγγελματίας με συνολικά 136 αγώνες μεταξύ της G-League (79) και του NBA (57), όπου έκανε ντεμπούτο με τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς».