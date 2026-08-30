Μπαρτσελόνα: Προτεραιότητα ο Μινάγια για τους Καταλανούς
Ενίσχυση από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού ψάχνει η Μπαρτσελόνα για τη ρακέτα της! Σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα, οι Καταλανοί έχουν στρέψει το βλέμμα τους στην περίπτωση του Τζάστιν Μινάγια για να πλαισιώσουν τους Νίμπο και Μακουντού.
Ο 27χρονος ψηλός, που είναι συμπαίκτης του Μοντέρο στο εθνικό αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Δομινικανής Δημοκρατίας, έχει αγωνιστεί για τρεις σεζόν με τη φανέλα των Μπλέιζερς, ενώ τη χρονιά που ολοκληρώθηκε έπαιξε στη θυγατρική των Ορλάντο Μάτζικ στη G-League.
Σε περίπτωση που γίνει κάτοικος Βαρκελώνης για λογαριασμό των Μπλαουγκράνα θα είναι η πρώτη του εμπειρία στη Γηραιά Ήπειρο.
NOTÍCIA @EsportsRAC1 🎙️ @daniaguila12— Esports RAC1 (@EsportsRAC1) August 30, 2026
👉 El @FCBbasket és a prop d'incorporar l'aler JUSTIN MINAYA
👉 27 anys i metre 96, prové de la G-League, on ha jugat l'última temporada amb els Osceola Magic
👉 Ha estat internacional amb la República Dominicana#brac1 pic.twitter.com/0iYegXUi1V
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