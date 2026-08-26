H EuroLeague ξεχώρισε τους δέκα κορυφαίους παίκτες που άφησαν στο φετινό καλοκαιρινό μεταγραφικό παζάρι το NBA για την Ευρώπη.

Από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού στη Γηραιά Ήπειρο! Η EuroLeague ξεχώρισε τις δέκα κορυφαίες περιπτώσεις παικτών που άφησαν φέτος το καλοκαίρι το NBA για να αγωνιστούν στην Ευρώπη.

Σε ακόμη ένα καλοκαιρινό μεταγραφικό... παζάρι αρκετοί ήταν εκείνοι που άφησαν τον μαγικό κόσμο του NBA για διαφορετικούς λόγους, προκειμένου να αγωνιστούν σε ομάδες της EuroLeague.

Η Ευρωλίγκα μέσω του επίσημου λογαριασμού της στο X δημοσίευσε τη σχετική λίστα. Στην πρώτη τριάδα φιγουράρουν οι Τι Τζέι Ουόρεν, Αμίρ Κόφι και Τζέι Κράουντερ.

Αναλυτικά η 10άδα:

Τι Τζέι Ουόρεν – Παρί

Αμίρ Κόφι – Χάποελ Τελ Αβίβ

Τζέι Κράουντερ – Βιλερμπάν

Κίτον Γουάλας – Μακάμπι Τελ Αβίβ

Έι Τζέι Λόσον – Μπασκόνια

Ταϊρίς Μάρτιν – Μπαρτσελόνα

Τοσάν Εβούομαν – Μπαρτσελόνα

Γουέντελ Μουρ – Βίρτους Μπολόνια

Πάτρικ Μπάλντουιν – Ερυθρός Αστέρας

Τζέικομπ Τόπιν – Χάποελ Τελ Αβίβ