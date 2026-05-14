EuroLeague: Ο Άταμαν για πρώτη φορά έχασε Game 5
Στη σπουδαία καριέρα του, ο Έργκιν Άταμαν δεν είχε ηττηθεί ποτέ σε Game 5 των play-offs της EuroLeague, με τη Βαλένθια να «σπάει» το σερί του Τούρκου τεχνικού.
Συγκεκριμένα ο προπονητής των «πρασίνων» έχει τεθεί να αντιμετωπίσει πέντε φορές στην καριέρα του Game 5 στα play-offs της κορυφαίας δισυλλογικής διοργάνωσης. Μέχρι χθες (13/04), είχε το απόλυτο 4/4 με δύο νίκες του Παναθηναϊκού και άλλες δύο της Αναντολού Εφές, ως head coach.
Η πρώτη του φορά ήταν τη σεζόν 2018-19, με την Αναντολού Εφές να αποκλείει την Μπαρτσελόνα στο 5ο ματς, επικρατώντας με 75-68. Το ίδιο έκανε η τούρκικη ομάδα και τη σεζόν 2020-21, εκείνη τη χρονιά όμως «πέταξε» έξω τη Ρεάλ Μαδρίτης με 88-83.
Με τον Παναθηναϊκό είχε καταφέρει το συγκεκριμένο επίτευγμα δύο φορές στο παρελθόν. Η πρώτη ήταν τη χρονιά 2023-24, απέναντι στη Μακάμπι, με 81-72 και η δεύτρεη την περασμένη αγωνιστική περίοδο, πετώντας εκτός Final Four της Εφές με 75-67.
Η Βαλένθια και ο Πέδρο Μαρτίνεθ, έβαλαν τέλος στο νικηφόρο σερί του Έργκιν Άταμαν στα Game 5 των play-offs της EuroLeague.
