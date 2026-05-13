Οι φίλοι της Βαλένθια πήγαν στη «Roig Arena» κρατώντας φωτογραφίες του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΒΑΛΕΝΘΙΑ: Ευτυχία Οικονομίδου

Μπορεί ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος να μην έχει το δικαίωμα να βρεθεί στο Game 5 της σειράς καθώς θα εκτίσει την τελευταία αγωνιστική της ποινής του ωστόσο θα... δώσει με διαφορετικό τρόπο το «παρών» στην «Roig Arena» της Βαλένθια.

Συγκεκριμένα οι φίλοι της ισπανικής ομάδας κρατούσαν φωτογραφίες του ισχυρού άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, οι οποίες ήταν οι ίδιες που είχαν μοιραστεί στο Game 3 της σειράς στο «Telekom Center Athens» όταν και έγινε γνωστή η τιμωρία των τριών αγωνιστικών.

Αρκετή ώρα πριν από το τζάμπολ του αγώνα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εμψύχωσε τους παίκτες της ομάδας την ώρα που αναχωρούσαν για το γήπεδο, ενώ έβγαλε και πολλές φωτογραφίες με φίλους της Βαλένθια.

