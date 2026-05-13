Βαλένθια - Παναθηναϊκός: Με φωτογραφίες Γιαννακόπουλου οι Ισπανοί φίλαθλοι
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΒΑΛΕΝΘΙΑ: Ευτυχία Οικονομίδου
Μπορεί ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος να μην έχει το δικαίωμα να βρεθεί στο Game 5 της σειράς καθώς θα εκτίσει την τελευταία αγωνιστική της ποινής του ωστόσο θα... δώσει με διαφορετικό τρόπο το «παρών» στην «Roig Arena» της Βαλένθια.
Συγκεκριμένα οι φίλοι της ισπανικής ομάδας κρατούσαν φωτογραφίες του ισχυρού άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, οι οποίες ήταν οι ίδιες που είχαν μοιραστεί στο Game 3 της σειράς στο «Telekom Center Athens» όταν και έγινε γνωστή η τιμωρία των τριών αγωνιστικών.
Αρκετή ώρα πριν από το τζάμπολ του αγώνα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εμψύχωσε τους παίκτες της ομάδας την ώρα που αναχωρούσαν για το γήπεδο, ενώ έβγαλε και πολλές φωτογραφίες με φίλους της Βαλένθια.
Οι φίλοι της Βαλένθια έχουν αρχίσει να... φτιάχνουν το κλίμα πριν το Game 5 με τον Παναθηναϊκό.
Μερικοί μάλιστα κρατούν και φωτογραφίες με το πρόσωπο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.
🇪🇸 Αποστολή στη Βαλένθια: Ευτυχία Οικονομίδου#paobc — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 13, 2026
