Βαλένθια - Παναθηναϊκός: O Γιαννακόπουλος φωτογραφήθηκε με Ισπανούς φιλάθλους
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΒΑΛΕΝΘΙΑ: Ευτυχία Οικονομίδου
Λίγη ώρα απομένει για το τζάμπολ του Game 5 στη Roig Arena με τη Βαλένθια να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό (13/05, 22:00) για το πιο κρίσιμο ματς της σεζόν με φόντο την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μετά την τιμωρία που του επέβαλε η EuroLeague μετά το Game 2 δεν επιτρέπεται να παρευρεθεί στην αναμέτρηση, όμως έχει δώσει το «παρών» στην ισπανική πόλη. Μάλιστα, πριν την αναχώρηση της ομάδας για το γήπεδο, πήγε στο ξενοδοχείο για να εμψυχώσει τους παίκτες της ομάδας του Εργκίν Άταμαν και φωτογραφήθηκε με Ισπανούς και Έλληνες φιλάθλους που βρέθηκαν εκεί.
Ο κ. Δημήτρης Γιαννακόπουλος φωτογραφήθηκε με Ισπανούς και Έλληνες φιλάθλους που περίμεναν έξω από το ξενοδοχείο του Παναθηναϊκού AKTOR στη Βαλένθια, κατά την αναχώρηση της αποστολής για το γήπεδο.#paobcaktor pic.twitter.com/gH0TLkA19g— Panathinaikos BC (@Paobcgr) May 13, 2026
