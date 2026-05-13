Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρέθηκε στο ξενοδοχείο του Παναθηναϊκού για να εμψυχώσει τους παίκτες πριν την αναχώρησή τους και φωτογραφήθηκε με Ισπανούς φιλάθλους.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΒΑΛΕΝΘΙΑ: Ευτυχία Οικονομίδου

Λίγη ώρα απομένει για το τζάμπολ του Game 5 στη Roig Arena με τη Βαλένθια να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό (13/05, 22:00) για το πιο κρίσιμο ματς της σεζόν με φόντο την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μετά την τιμωρία που του επέβαλε η EuroLeague μετά το Game 2 δεν επιτρέπεται να παρευρεθεί στην αναμέτρηση, όμως έχει δώσει το «παρών» στην ισπανική πόλη. Μάλιστα, πριν την αναχώρηση της ομάδας για το γήπεδο, πήγε στο ξενοδοχείο για να εμψυχώσει τους παίκτες της ομάδας του Εργκίν Άταμαν και φωτογραφήθηκε με Ισπανούς και Έλληνες φιλάθλους που βρέθηκαν εκεί.

