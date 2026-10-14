Ο Ολυμπιακός γύρισε από το -28, νίκησε τη Βαλένθια με 102-97 (παρ.) στην Ισπανία και ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποθέωσε τους παίκτες του στα αποδυτήρια.

Ο Ολυμπιακός πέτυχε την τέταρτη νίκη του στη EuroLeague, επικρατώντας με 102-97 της Βαλένθια στην παράταση εκτός έδρας, επιστρέφοντας στον αγώνα από το -28 (62-34).

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έπλεξε το εγκώμιο των παικτών του για την προσπάθεια με μια συγκλονιστική ομιλία στα αποδυτήρια, λέγοντας: «Η μεγαλύτερη νίκη που κάναμε ποτέ. Δεν με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα, με τον τρόπο που παίξαμε στο δεύτερο ημίχρονο δείξατε τον χαρακτήρα σας, την προσωπικότητά σας. Σας βγάζω το καπέλο. Είναι κάτι που εκτιμώ πραγματικά. Αυτό είναι ο Ολυμπιακός. Στο δεύτερο μέρος ήμασταν πίσω με 28 πόντους και νικήσαμε. Έχετε @@@@ και προσωπικότητα».

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