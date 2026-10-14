Μπαρτζώκας: Η συγκλονιστική ομιλία του στα αποδυτήρια (vid)
Ο Ολυμπιακός πέτυχε την τέταρτη νίκη του στη EuroLeague, επικρατώντας με 102-97 της Βαλένθια στην παράταση εκτός έδρας, επιστρέφοντας στον αγώνα από το -28 (62-34).
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έπλεξε το εγκώμιο των παικτών του για την προσπάθεια με μια συγκλονιστική ομιλία στα αποδυτήρια, λέγοντας: «Η μεγαλύτερη νίκη που κάναμε ποτέ. Δεν με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα, με τον τρόπο που παίξαμε στο δεύτερο ημίχρονο δείξατε τον χαρακτήρα σας, την προσωπικότητά σας. Σας βγάζω το καπέλο. Είναι κάτι που εκτιμώ πραγματικά. Αυτό είναι ο Ολυμπιακός. Στο δεύτερο μέρος ήμασταν πίσω με 28 πόντους και νικήσαμε. Έχετε @@@@ και προσωπικότητα».
Δείτε το video:
Kalimera! ☀️☕️❤️🔥 🎙️ “This is what Olympiacos is! You have guts, you have personality.” Coach Bartzokas couldn't have said it better! 👏🏽 From 28 points down to a remarkable comeback win in Valencia, his players showed exactly what it means to have the mindset of European champions: Heart. Character. Unbreakable belief. This is Olympiacos. This is what champions are made of! 🔴⚪️🔥 #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #EuroLeague— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) October 14, 2026
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