Φουρνιέ: Το μήνυμά του μετά τη συγκλονιστική νίκη του Ολυμπιακού
Ο Εβάν Φουρνιέ «χτύπησε» ξανά μέσω των social media! Ο Γάλλος σταρ του Ολυμπιακού ήταν γι' ακόμη μια φορά καταλυτικός στη νίκη-έπος των Πειραιωτών μέσα στη Βαλένθια (102-97, στην παράταση), που σηματοδότησε την τέταρτη νίκη των ερυθρολεύκων σε πέντε αναμετρήσεις της EuroLeague.
Ο ηγέτης του συλλόγου του λιμανιού μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο X, έκανε δύο αναρτήσεις, τονίζοντας το μαχητικό πνεύμα που τον διακατέχει, δίνοντας παράλληλα το έναυσμα για τη δύσκολη συνέχεια.
FIGHT❤️🤍 https://t.co/bFhEvKbWwj— Evan Fournier (@EvanFourmizz) October 13, 2026
Η δεύτερη ανάρτησή του συνοδεύτηκε από ένα μήνυμα, που δείχνει το mentality και την ταπεινότητα που τον διακρίνει, παρά το τεράστιο διαμέτρημά του στο άθλημα. Ο 34χρονος σταρ έγραψε: «Ταπεινοί στα ψηλά, σταθεροί στα χαμηλά. Προχωράμε».
Humble in highs, steady in lows. #WeMove— Evan Fournier (@EvanFourmizz) October 14, 2026
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