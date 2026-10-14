Το μήνυμα του Εβάν Φουρνιέ στα social media μετά την τρομερή νίκη-ανατροπή του Ολυμπιακού μέσα στη Βαλένθια από το -28.

Ο Εβάν Φουρνιέ «χτύπησε» ξανά μέσω των social media! Ο Γάλλος σταρ του Ολυμπιακού ήταν γι' ακόμη μια φορά καταλυτικός στη νίκη-έπος των Πειραιωτών μέσα στη Βαλένθια (102-97, στην παράταση), που σηματοδότησε την τέταρτη νίκη των ερυθρολεύκων σε πέντε αναμετρήσεις της EuroLeague.

Ο ηγέτης του συλλόγου του λιμανιού μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο X, έκανε δύο αναρτήσεις, τονίζοντας το μαχητικό πνεύμα που τον διακατέχει, δίνοντας παράλληλα το έναυσμα για τη δύσκολη συνέχεια.

Η δεύτερη ανάρτησή του συνοδεύτηκε από ένα μήνυμα, που δείχνει το mentality και την ταπεινότητα που τον διακρίνει, παρά το τεράστιο διαμέτρημά του στο άθλημα. Ο 34χρονος σταρ έγραψε: «Ταπεινοί στα ψηλά, σταθεροί στα χαμηλά. Προχωράμε».