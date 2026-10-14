Βαλένθια - Ολυμπιακός 97-102: Η «ερυθρόλευκη» παρακάμερα
Ο Ολυμπιακός μπορεί να βρέθηκε πίσω με 28 πόντους από τη Βαλένθια, ωστόσο πέτυχε μια τεράστια νίκη. Οι πρωταθλητές Ευρώπης, έκαναν μία ιστορική ανατροπή στη Roig Arena και έφυγαν με το διπλό (102-97) από την έδρα της ομάδας του Τσάβι Άλμπερτ.
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, ανέβασε ένα βίντεο στο επίσημο κανάλι της στο YouTube, με την παρακάμερα του αγώνα. Πλάνα από την ώρα του αγώνα, τις αντιδράσεις την ώρα της ανατροπής, αλλά και τους πανηγυρισμούς στο φινάλε.
Μάλιστα, στο βίντεο υπάρχει και η ομιλία του Γιώργου Μπαρτζώκα στα αποδυτήρια, όπου αποθέωσε τους παίκτες του.
Δείτε το βίντεο
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