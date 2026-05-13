Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος χαιρέτησε έναν προς έναν τους παίκτες του Παναθηναϊκού πριν μεταβούν στην «Roig Arena» για το Game 5.

Όπως είναι γνωστό ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν έχει το δικαίωμα να βρεθεί στο γήπεδο καθώς είναι τιμωρημένος με άλλη μια αγωνιστική.

Παρόλα αυτά έδωσε το «παρών» την ώρα που αναχωρούσαν οι παίκτες για την Roig Arena εμψυχώνοντάς τους, έναν προς έναν, ξεχωριστά.