Βαλένθια - Παναθηναϊκός: Ο Γιαννακόπουλος ξεπροβόδισε και εμψύχωσε την αποστολή πριν από το Game 5!
Ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ βρέθηκε στην αναχώρηση της αποστολής για τη «Roig Arena» ενόψει του Game 5 κόντρα στη Βαλένθια.
Όπως είναι γνωστό ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν έχει το δικαίωμα να βρεθεί στο γήπεδο καθώς είναι τιμωρημένος με άλλη μια αγωνιστική.
Παρόλα αυτά έδωσε το «παρών» την ώρα που αναχωρούσαν οι παίκτες για την Roig Arena εμψυχώνοντάς τους, έναν προς έναν, ξεχωριστά.
Ο κ. Δημήτρης Γιαννακόπουλος χαιρέτισε έναν έναν όλους τους αθλητές και τα μέλη της αποστολής του Παναθηναϊκού AKTOR πριν την αναχώρησή τους για τη Roig Arena, θέλοντας να τους εμψυχώσει εν όψει του καθοριστικού Game 5 με τη Valencia Basket.#paobcaktor pic.twitter.com/dFZ7BGJ40u— Panathinaikos BC (@Paobcgr) May 13, 2026
