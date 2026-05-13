Βαλένθια - Παναθηναϊκός: Ο Γιαννακόπουλος ξεπροβόδισε και εμψύχωσε την αποστολή πριν από το Game 5!

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος χαιρέτησε έναν προς έναν τους παίκτες του Παναθηναϊκού πριν μεταβούν στην «Roig Arena» για το Game 5.

Ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ βρέθηκε στην αναχώρηση της αποστολής για τη «Roig Arena» ενόψει του Game 5 κόντρα στη Βαλένθια.

Όπως είναι γνωστό ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν έχει το δικαίωμα να βρεθεί στο γήπεδο καθώς είναι τιμωρημένος με άλλη μια αγωνιστική.

Παρόλα αυτά έδωσε το «παρών» την ώρα που αναχωρούσαν οι παίκτες για την Roig Arena εμψυχώνοντάς τους, έναν προς έναν, ξεχωριστά.

@Photo credits: Βαγγέλης Στόλης
     

