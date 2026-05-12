Γιαννακόπουλος: «Βαλένθια ερχόμαστε...»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τοποθετήθηκε μέσω Instagram, στέλνοντας μήνυμα ενόψει του Game 5 του Παναθηναϊκού απέναντι στη Βαλένθια.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν έχει δικαίωμα παρουσίας στο Game 5, με τους Ισπανούς να τονίζουν σε δημοσιεύματα πως δεν θα του επιτραπεί η είσοδος στη Roig Arena, όμως αυτό δεν εμπόδισε τον μεγαλομέτοχο της ΚΑΕ από το να τοποθετηθεί για το ματς μέσα από το Instagram.

«Οε οε οε, Βαλένθια Ερχόμαστε να σας ΜΠΟΥΜΠΙάσουμε», έγραψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο Insta Story του, το οποίο και συνόδευσε με μια φωτογραφία του από το γραφείο του.

Θυμίζουμε πως ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε τιμωρηθεί με απαγόρευση εισόδου για τρεις αγώνες μετά το δεύτερο ματς της σειράς απέναντι στη Βαλένθια, με το Game 5 να αποτελεί το τελευταίο ματς της ποινής του μεγαλομετόχου του Παναθηναϊκού.