Κώστας Σλούκας, Λευτέρης Μαντζούκας, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και Ματίας Λεσόρ υποβλήθηκαν στις ιατρικές εξετάσεις και είναι έτοιμοι για την προετοιμασία του Παναθηναϊκού.

Σε ρυθμούς προετοιμασίας μπαίνει από σήμερα (20/08) ο Παναθηναϊκός! Κώστας Σλούκας, Λευτέρης Μαντζούκας, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και Ματίας Λεσόρ υποβλήθηκαν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και είναι έτοιμοι ενόψει της έναρξης της νέας σεζόν.

Οι τέσσερις παίκτες του Παναθηναϊκού, επισκέφτηκαν το πρωί της Πέμπτης (20/08) το νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ» και έκαναν τις προγραμματισμένες τους εξετάσεις. Η πρώτη συγκέντρωση της ομάδας, θα θα πραγματοποιηθεί στις 24 Αυγούστου.

Η ενημέρωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

«Οι Κώστας Σλούκας, Ματίας Λεσόρ, Νάιτζελ Χειζ-Ντέιβις και Λευτέρης Μαντζούκας βρέθηκαν το πρωί της Πέμπτης (20/08) στο Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ και υποβλήθηκαν στις προγραμματισμένες ιατρικές εξετάσεις εν όψει της έναρξης της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού AKTOR για τη σεζόν 2026/27».