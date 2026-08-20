Παναθηναϊκός: Υποβλήθηκαν στις ιατρικές εξετάσεις Σλούκας, Λεσόρ, Χέιζ-Ντέιβις και Μαντζούκας
Σε ρυθμούς προετοιμασίας μπαίνει από σήμερα (20/08) ο Παναθηναϊκός! Κώστας Σλούκας, Λευτέρης Μαντζούκας, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και Ματίας Λεσόρ υποβλήθηκαν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και είναι έτοιμοι ενόψει της έναρξης της νέας σεζόν.
Οι τέσσερις παίκτες του Παναθηναϊκού, επισκέφτηκαν το πρωί της Πέμπτης (20/08) το νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ» και έκαναν τις προγραμματισμένες τους εξετάσεις. Η πρώτη συγκέντρωση της ομάδας, θα θα πραγματοποιηθεί στις 24 Αυγούστου.
Η ενημέρωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:
«Οι Κώστας Σλούκας, Ματίας Λεσόρ, Νάιτζελ Χειζ-Ντέιβις και Λευτέρης Μαντζούκας βρέθηκαν το πρωί της Πέμπτης (20/08) στο Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ και υποβλήθηκαν στις προγραμματισμένες ιατρικές εξετάσεις εν όψει της έναρξης της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού AKTOR για τη σεζόν 2026/27».
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Οι Κώστας Σλούκας, Ματίας Λεσόρ, Νάιτζελ Χειζ-Ντέιβις και Λευτέρης Μαντζούκας βρέθηκαν το πρωί της Πέμπτης (20/08) στο Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ και υποβλήθηκαν στις προγραμματισμένες ιατρικές εξετάσεις εν όψει της έναρξης της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού AKTOR για τη σεζόν 2026/27.… pic.twitter.com/5EAQoK2F0l— Panathinaikos BC (@Paobcgr) August 20, 2026
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