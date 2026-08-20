Παναθηναϊκός: Η πρώτη φωτογραφία του Μπατίστ στην επιστροφή του
Ο Μάικ Μπατίστ επέστρεψε στην Ελλάδα και στο «Telekom Center Athens». Ο Αμερικανός έφτασε στη χώρα μας, προκειμένου να ενταχθεί άμεσα στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού.
Η «πράσινη» ΚΑΕ ανάρτησε την πρώτη φωτογραφία του Μπατίστ ξανά με το «τριφύλλι» στο στήθος. Ο πρώην θρύλος των «πρασίνων» επιστρέφει για την τρίτη του θητεία στην ομάδα, όπου αυτή τη φορά θα είναι στο πλευρό του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς στο προπονητικό του επιτελείο.
Στη φωτογραφία η ΚΑΕ Παναθηναϊκός αναφέρει: «Κάποια μέρη δεν σταματούν ποτέ να νιώθουν σαν το σπίτι τους. Ο Μάικ Μπατίστ επέστρεψε εκεί που ξεκίνησαν όλα».
Some places never stop feeling like HOME 💚— Panathinaikos BC (@Paobcgr) August 20, 2026
Mike Batiste is back where it all began ☘️#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/5m5mR27k68
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