Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε την πρώτη φωτογραφία του Μάικ Μπατίστ με τα «πράσινα» στο «Telekom Center Athens».

Ο Μάικ Μπατίστ επέστρεψε στην Ελλάδα και στο «Telekom Center Athens». Ο Αμερικανός έφτασε στη χώρα μας, προκειμένου να ενταχθεί άμεσα στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού.

Η «πράσινη» ΚΑΕ ανάρτησε την πρώτη φωτογραφία του Μπατίστ ξανά με το «τριφύλλι» στο στήθος. Ο πρώην θρύλος των «πρασίνων» επιστρέφει για την τρίτη του θητεία στην ομάδα, όπου αυτή τη φορά θα είναι στο πλευρό του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς στο προπονητικό του επιτελείο.

Στη φωτογραφία η ΚΑΕ Παναθηναϊκός αναφέρει: «Κάποια μέρη δεν σταματούν ποτέ να νιώθουν σαν το σπίτι τους. Ο Μάικ Μπατίστ επέστρεψε εκεί που ξεκίνησαν όλα».