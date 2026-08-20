Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός προχώρησε σε μια ανάρτηση προς τιμήν του εμβληματικού Παύλου Γιαννακόπουλου, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1929.

Συγκίνησε ο Παναθηναϊκός για τον Παύλο Γιαννακόπουλο! Η πράσινη ΚΑΕ με ανάρτησή της εκθείασε τον άνθρωπο που γιγάντωσε τον μύθο του Τριφυλλιού στο ελληνικό και ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Σαν σήμερα, στις 20 Αυγούστου 1929 ήρθε στη ζωή ένας από τους εμβληματικότερους παράγοντες στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού και του Παναθηναϊκού. Οι Πράσινοι, με ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό τους στο X, τίμησαν τον ευεργέτη του συλλόγου.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Η 20ή Αυγούστου είναι μία ξεχωριστή ημέρα για τον Παναθηναϊκό μας, καθώς σαν σήμερα, το 1929, γεννήθηκε ο εμβληματικός ηγέτης του Συλλόγου, ο Παύλος Γιαννακόπουλος. Ο άνθρωπος που σημάδεψε όσο κανείς άλλος τον ελληνικό αθλητισμό και θα ζει για πάντα στις καρδιές μας»...