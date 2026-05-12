Πρώτο θέμα στη Marca ο Δ. Γιαννακόπουλος εν όψει Βαλένθια: «Αν έρθει, δεν θα του επιτρέψουν την είσοδο»

H Μarca σε θέμα της ενόψει του Game 5 της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό (13/5, 22:00, live Gazzetta) αναφέρει πως δεν θα επιτραπεί η είσοδος στη Roig Arena στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για την Τετάρτη. Ο Παναθηναϊκός θα δώσει τη μεγάλη μάχη στα playoffs και το Game 5 με Βαλένθια (13/5, 22:00, Νovasports Prime, live Gazzetta) και ο νικητής του ματς, θα πάρει το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας.

Η Marca αναφέρει πως πηγές από την ομάδα μπάσκετ της Βαλένθια, επιβεβαίωσαν ότι δεν θα επιτραπεί η πρόσβαση στο Roig Arena στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, καθώς όπως αναφέρει το κείμενο πρέπει να εκτίσει τον τρίτο αγώνα της απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα της Euroleague, η οποία του επιβλήθηκε ως μέρος της τιμωρίας του για αντιαθλητική συμπεριφορά.

«Οι εργαζόμενοι που εργάζονται στις εισόδους του Roig Arena, ειδικά εκείνοι που βρίσκονται στην είσοδο VIP, στις πόρτες πρόσβασης στο VIP box ή στην περιοχή VIP , θα αυξήσουν την επιτήρηση για να αποτρέψουν τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο από το να εισέλθει στο στάδιο σε περίπτωση που επιχειρήσει να μπει στον χώρο παρά την κύρωση», αναφέρει το δημοσίευμα.

Το πρωί της Τρίτης ο Γιαννακόπουλος με story στο instragram έδειξε τη σιγουριά του στους παίκτες της ομάδας, ανεβάζοντας φωτογραφίες με το ρόστερ και γράφοντας: «Υπάρχει κάποιος που πιστεύει πως αυτοί οι τύποι θα επιτρέψουν στους εαυτούς τους να δουν το Final Four από την τηλεόραση;».

Το πρόστιμο αν εμφανιστεί στο γήπεδο

Η Marca τονίζει στο θέμα της πως αν ο διοικητικός ηγέτης των πράσινων, εμφανιζόταν στο Roig Arena και η Euroleague εντόπιζε την παρουσία του, θα του επιβαλλόταν ένα ακόμη πρόστιμο μεταξύ 30.000 και 280.000 ευρώ, όπως ορίζεται στο άρθρο 23 του πειθαρχικού κώδικα, το οποίο καθορίζει την ποινή σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις κυρώσεις.