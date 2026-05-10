Βαλένθια: Τοποθετεί γιγαντοοθόνη στο αμφιθέατρο του γηπέδου για το Game 5 με τον Παναθηναϊκό
Δεν κρατιούνται οι Ισπανοί! Η Βαλένθια ενεργοποιεί τη δυνατότητα για τους φιλάθλους της να παρακολουθήσουν το Game 5 κόντρα στον Παναθηναϊκό από γιγαντοοθόνη στη «Roig Arena».
Συγκεκριμένα ο ισπανικός σύλλογος μέσω ανακοίνωσης, ενημέρωσε πως λόγω του μεγάλου αριθμού οπαδών της Βαλένθια που έμεινε χωρίς εισιτήριο, τους έδωσε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση από αμφιθέατρο εντός του γηπέδου που χωράει επιπλέον 1.000 άτομα. Το ίδιο είχε συμβεί και στο Game 4.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Βαλένθια:
«Λόγω του μεγάλου αριθμού φιλάθλων που έμειναν χωρίς εισιτήρια για τον πέμπτο αγώνα απέναντι στον Παναθηναϊκό στα προημιτελικά της EuroLeague, η Βαλένθια ενεργοποιεί τη δυνατότητα παρακολούθησης του αγώνα μέσω γιγαντοοθόνης στο Auditorium του Roig Arena.
Όπως συνέβη και με την προβολή του τέταρτου αγώνα, το Auditorium θα μπορεί να φιλοξενήσει έως και 1.000 άτομα για την παρακολούθηση της αναμέτρησης. Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων, θα είναι απαραίτητη η κράτηση θέσης, για την οποία διατίθεται ο παρακάτω σύνδεσμος».
🎟️ Entradas Auditorio @RoigArena para el visionado del quinto partido— Valencia Basket Club (@valenciabasket) May 10, 2026
Ante la gran cantidad de gente que se ha quedado sin entradas para el quinto partido ante Panathinaikos de los cuartos de final de la EuroLeague, Valencia Basket activa la opción de seguir el encuentro a… pic.twitter.com/KI8XpCcPUq
