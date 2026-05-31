Ντε Λαρέα: Μετά τον Μοντέρο αναδείχθηκε κορυφαίος νέος παίκτης της Liga ACB για τη σεζόν 2025-26
Ο Σέρχιο Ντε Λαρέα κατέκτησε το βραβείο του καλύτερου νέου παίκτη της Liga ACB για τη σεζόν 2025-26, συγκεντρώνοντας συνολικά 203.4 βαθμούς και αφήνοντας πίσω του τον ανταγωνισμό στη διαδικασία της ψηφοφορίας.
Ο γκαρντ της Βαλένθια είχε μια γεμάτη χρονιά, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 9.6 πόντους, 3.7 ασίστ και 3 ριμπάουντ σε 34 εμφανίσεις στο ισπανικό πρωτάθλημα, με μέσο όρο αξιολόγησης (PIR) 12.7.
Η συγκεκριμένη διάκριση συνεχίζει την πρόσφατη κυριαρχία της Βαλένθια στην κατηγορία, καθώς και την περσινή σεζόν ο συμπαίκτης του, Ζαν Μοντέρο, είχε αναδειχθεί νικητής. Στη δεύτερη θέση της ψηφοφορίας βρέθηκε ο 19χρονος φόργουορντ της Μπανταλόνα, Μάικλ Ρούζιτς, ο οποίος συγκέντρωσε 103.8 βαθμούς.
🏆 ¡SERGIO DE LARREA, MEJOR JOVEN de la #LigaEndesa de la mano de @azulmarinoviaje!— Liga Endesa (@ACBCOM) May 31, 2026
La 𝙥𝙚𝙧𝙡𝙖 𝙣𝙖𝙘𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡 revienta la votación, y logra otro GRAN GALARDÓN a su palmarés particular.
ENORME, @Laaarry_14 👏@valenciabasket 🧡 pic.twitter.com/gFTXy1Ne77
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.