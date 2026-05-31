Ο Σέρχιο Ντε Λαρέα της Βαλένθια αναδείχθηκε καλύτερος νέος παίκτης της Liga ACB για τη σεζόν 2025-26, συνεχίζοντας την παράδοση της ομάδας του με τον Ζαν Μοντέρο να κερδίζει το βραβείο πέρυσι.

Ο Σέρχιο Ντε Λαρέα κατέκτησε το βραβείο του καλύτερου νέου παίκτη της Liga ACB για τη σεζόν 2025-26, συγκεντρώνοντας συνολικά 203.4 βαθμούς και αφήνοντας πίσω του τον ανταγωνισμό στη διαδικασία της ψηφοφορίας.

Ο γκαρντ της Βαλένθια είχε μια γεμάτη χρονιά, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 9.6 πόντους, 3.7 ασίστ και 3 ριμπάουντ σε 34 εμφανίσεις στο ισπανικό πρωτάθλημα, με μέσο όρο αξιολόγησης (PIR) 12.7.

Η συγκεκριμένη διάκριση συνεχίζει την πρόσφατη κυριαρχία της Βαλένθια στην κατηγορία, καθώς και την περσινή σεζόν ο συμπαίκτης του, Ζαν Μοντέρο, είχε αναδειχθεί νικητής. Στη δεύτερη θέση της ψηφοφορίας βρέθηκε ο 19χρονος φόργουορντ της Μπανταλόνα, Μάικλ Ρούζιτς, ο οποίος συγκέντρωσε 103.8 βαθμούς.