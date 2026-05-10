Δεν έγινε δεκτό το αίτημα της Βαλένθια για την αναβολή του παιχνιδιού με την Μπασκόνια για την 30ή αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος και ο αγώνας θα διεξαχθεί κανονικά.

Συγκεκριμένα η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ βρισκόταν σε συζητήσεις με την ACB, προκειμένου να αναβληθεί η αναμέτρηση με την Μπασκόνια, έτσι ώστε να ξεκουραστούν οι παίκτες, ενόψει του Game 5 με τον Παναθηναϊκό.

Η λίγκα δεν έκανε δεκτό το αίτημα των Ισπανών, όμως η Βαλένθια σκοπεύει να παρατάξει την ομάδα U23, για να διασφαλίσει την ασφάλεια και την ξεκούραση των βασικών αθλητών της, για το κρίσιμο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό (13/05, 22:00 LIVE από το Gazzetta).