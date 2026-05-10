Ο κόσμος της Βαλένθια εξάντλησε τα διαθέσιμα εισιτήρια ενόψει του Game 5 κόντρα στον Παναθηναϊκό (13/05, 22:00 LIVE από το Gazzetta).

Συγκεκριμένα μέσω ανάρτησης στα social media, η ισπανική ομάδα, ανακοίνωσε πως η «Roig Arena» θα είναι κατάμεστη, για την κρίσιμη αναμέτρηση με τους «πράσινους» που θα κρίνει την πρόκριση στο Final-Four.

Θυμίζουμε η σειρά είναι στο 2-2 και όποιος κερδίσει θα πάρει το τελευταίο «εισιτήριο» για τις τέσσερις κορυφαίες ομάδες της EuroLeague. Στον ημιτελικό περιμένει η Ρεάλ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Βαλένθια:

«Η Βαλένθια αναφέρει ότι όλα τα εισιτήρια που ήταν διαθέσιμα προς πώληση για τον πέμπτο αγώνα της προημιτελικής σειράς των playoffs απέναντι στην Παναθηναϊκό AKTOR ο οποίος θα διεξαχθεί την επόμενη Τετάρτη στις 9 μ.μ. στη Roig Arena, έχουν εξαντληθεί. Ο σύλλογος επιθυμεί να ευχαριστήσει όλους τους φιλάθλους του για την άμεση ανταπόκρισή τους.

Καθώς υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν κατάφεραν να αγοράσουν εισιτήριο, θα επανενεργοποιηθεί η δυνατότητα παρακολούθησης του αγώνα στο Αμφιθέατρο της Roig Arena, με περιορισμένη χωρητικότητα και κατόπιν κράτησης. Τις επόμενες ώρες θα κοινοποιηθούν οι οδηγίες που πρέπει να ακολουθηθούν.

Υπενθυμίζουμε ότι οι κάτοχοι διαρκείας έχουν τον αγώνα συμπεριλαμβανόμενο στο εισιτήριό τους διαρκείας, όπως και όλους τους υπόλοιπους αγώνες της σεζόν, και ότι σε περίπτωση που δεν μπορούν να παρευρεθούν, έχουν τη δυνατότητα να μεταβιβάσουν το διαρκείας τους σε φίλους και συγγενείς (υπενθυμίζεται ότι η μεταπώληση της θέσης τους μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια της ιδιότητας κατόχου διαρκείας)».

