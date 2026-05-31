Ο Ζαν Μοντέρο πραγματοποίησε μία από τις κορυφαίες εμφανίσεις της καριέρας του στη Βαρκελώνη στην εκτός έδρας... 25άρα της Βαλένθια (77-102) επί της Μπαρτσελόνα. Δείτε πώς διαμορφώρθηκαν τα ζευγάρια των Playoffs.

Η Βαλένθια πήγε στο Παλάου Μπλαουγκράνα και επέβαλε πλήρως τον ρυθμό της απέναντι στην Μπαρτσελόνα, επικρατώντας με 77-102 σε ένα παιχνίδι που ξεκαθάρισε από πολύ νωρίς καθορίζοντας και τα ζευγάρια των Playoffs.

Το αποτέλεσμα αποδεικνύεται καθοριστικό, καθώς η νίκη δίνει στους «πορτοκαλί» σημαντικό πλεονέκτημα ενόψει της συνέχειας, αλλά και καλύτερο πλασάρισμα τερματίζοντας δεύτεροι, αποφεύγοντας παράλληλα τη Ρεάλ Μαδρίτης μέχρι ενδεχόμενο μεταξύ τους τελικό. Αντιθέτως, η Μπαρτσελόνα, με την ήττα αυτή, υποχώρησε στην 5η θέση.

Cerramos una gran Liga Regular de la Liga Endesa en segunda posición 💪



✔️ Es la mejor posición en Liga Regular de nuestra historia en temporada de EuroLeague + Liga Endesa



🏠 Familia, este miércoles a las 19h comienza otro reto mayúsculo en casa. Primer partido de cuartos al… pic.twitter.com/qRSBJeBBnQ May 31, 2026

Η Βαλένθια μπήκε στο παιχνίδι με απόλυτη αυτοπεποίθηση, παίρνοντας από νωρίς διψήφια διαφορά. Ο Ζαν Μοντέρο ήταν καθοριστικός στο ξεκίνημα, βρίσκοντας σκορ από την περιφέρεια, ενώ ο Σέρχιο Ντε Λαρέα πρόσθεσε σημαντικές λύσεις. Η Μπαρτσελόνα δεν είχε απαντήσεις. Με χαμηλά ποσοστά από το τρίποντο (0/4 στο ξεκίνημα), οι Καταλανοί έμειναν πίσω στο σκορ, βλέποντας τη Βαλένθια να φτάνει ακόμη και στο +19 πριν το ημίχρονο. Η εικόνα στο Παλάου ήταν... εκνευριστική για τους γηπεδούχους, με αποδοκιμασίες να έρχονται από την εξέδρα.

Στο δεύτερο μέρος, η κατάσταση δεν άλλαξε. Η Βαλένθια συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, με τον Μοντέρο να βρίσκει ξανά μεγάλα σουτ και τον Μπαντιό να ανεβάζει τη διαφορά. Η Μπαρτσελόνα προσπάθησε να αντιδράσει με τον Πάρα και τον Σενγκέλια, όμως κάθε προσπάθεια επιστροφής έβρισκε άμεση απάντηση.

Ο Ζαν Μοντέρο ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, πραγματοποιώντας μια ακόμη γεμάτη εμφάνιση. Σε 21 λεπτά συμμετοχής σημείωσε 19 πόντους με 4/8 δίποντα, 3/8 τρίποντα και 2/2 βολές, ενώ πρόσθεσε 1 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο, ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με +16 στο σύστημα αξιολόγησης. Θετική παρουσία είχε και ο Άλβαρο Κάρντενας, ο οποίος άφησε καλές εντυπώσεις στον χρόνο που βρέθηκε στο παρκέ, ενώ σημαντική συνεισφορά στην επικράτηση της Βαλένθια είχαν επίσης οι Καμ Τέιλορ, Σέρχιο Ντε Λαρέα και Ματ Κόστελο.

Τα δεκάλεπτα: 14-28, 27-46, 53-75, 77-102

Τα ζευγάρια των Playoffs

Με την αυλαία της regular season να πέφτει, οι οκτώ ομάδες που θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα Ισπανίας γνωρίζουν πλέον τόσο τον αντίπαλό τους στα προημιτελικά όσο και τη διαδρομή που θα χρειαστεί να ακολουθήσουν μέχρι τους τελικούς.

Τα ζευγάρια των προημιτελικών

Ρεάλ Μαδρίτης (1) – Τενερίφη (8)

Μούρθια (4) – Μπαρτσελόνα (5)

Μπασκόνια (3) – Μπανταλόνα (6)

Βαλένθια (2) – Μπιλμπάο (7)

Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά

Ο νικητής του ζευγαριού Ρεάλ Μαδρίτης – Τενερίφη θα αντιμετωπίσει τον νικητή της σειράς Μούρθια – Μπαρτσελόνα, συνθέτοντας το πρώτο ζευγάρι των ημιτελικών.

Στην άλλη πλευρά του ταμπλό, όποια ομάδα προκριθεί από το Βαλένθια – Μπιλμπάο θα βρεθεί απέναντι στον νικητή του Μπασκόνια – Μπανταλόνα.

Ο δρόμος για τους τελικούς