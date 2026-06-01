H ACB ανακοίνωσε την καλύτερη πεντάδα της χρονιάς στο πρωτάθλημα και μέσα σ' αυτήν βρίσκεται ο Ζαν Μοντέρο.

Ο παίκτης ο οποίος ξεχώρισε στη σειρά Βαλένθια-Παναθηναϊκός στα Playoffs της Euroleague πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις, άφησε το στίγμα του και στην ACB.

Την ώρα που έχει αρχίσει ήδη να ετοιμάζεται για... Πειραιά την επόμενη χρονιά, ο Ζαν Μοντέρο συνεχίζει να απολαμβάνει τις διακρίσεις της φετινής χρονιάς.

Αυτήν την φορά επιλέχθηκε στην καλύτερη πεντάδα της σεζόν στο ισπανικό πρωτάθλημα έχοντας οδηγήσει την Βαλένθια στην 2η θέση της κανονικής περιόδου.

Σε 26 ματς μέτρησε κατά μέσο όρο 14.2 πόντους, 3.8 ασίστ και 2.6 ριμπάουντ ανά 20:30 λεπτά συμμετοχής, σουτάροντας με 51% στα δίποντα, 39% στα τρίποντα και 87% στις βολές.

Έτσι, μετά και την επιλογή του στην καλύτερη πεντάδα της Euroleague, ο Δομηνικανός γκαρντ κατάφερε να επιλεγεί και στην καλύτερη πεντάδα της χρονιάς στην ACB.

Μαζί του επιλέχθηκαν επίσης οι Τιμοτέ Λουβαβού-Καμπαρό της Μπασκόνια, Μάριο Χεζόνια της Ρεάλ, Ντέιβιντ Ντε Τζούλιους της Μούρθια και Λούκα Μπόζιτς της Γρανάδα.