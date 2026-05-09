«Η Ζάλγκιρις ανανεώνει τον Μάοντο Λο»
Την επόμενη «μέρα» έχει ήδη αρχίσει να σκέφτεται η Ζάλγκιρις, μετά τον αποκλεισμό της από τη Φενέρμπαχτσε, φαίνεται να βρίσκεται κοντά στην ανανέωση της συνεργασίας με τον Μάοντο Λο.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το «basket news», η λιθουανική ομάδα οριστικοποιεί τις τελευταίες λεπτομέρειες για το νέο συμβόλαιο που θα υπογράψει ο Λο, με τον ίδιο να αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα για την πορεία του συλλόγου, τόσο στη EuroLeague, όσο και στο λιθουανικό πρωτάθλημα.
Ο Μάοντο Λο την τρέχουσα αγωνιστική χρονιά, είχε μ.ο 7 πόντους, 1.9 ριμπάουντ και 2.4 ασίστ, ανά αγώνα στη EuroLeague. Μάλιστα αν κλείσει το deal μεταξύ των δύο πλευρών, ο Λο θα γίνει ο δεύτερος ξένος της Ζάλγκιρις, που ανανεώνει τη συνεργασία του με τον σύλλογο, αφού η ομάδα του Κάουνας, είχε συμφωνήσει με τον Ντάστιν Σίλβα τον Απρίλη για επέκταση συμβολαίου.
Zalgiris is close to signing Maodo Lo to a contract extension, per @urbodo 😎— BasketNews (@BasketNews_com) May 9, 2026
