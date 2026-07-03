Το όνομα του Γιόνας Βαλαντσιούνας βρίσκεται ξανά στο στόχαστρο του NBA παρά το γεγονός ότι η επιστροφή του στην Ευρώπη για λογαριασμό της Ζάλγκιρις μοιάζει πιο πιθανή από ποτέ.

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας καταφέρνει κάθε καλοκαίρι να απασχολεί τόσο τις ομάδες του NBA, όσο κι εκείνες της EuroLeague αναφορικά με το που θα συνεχίσει την καριέρα του.

Σύμφωνα με το πρόσφατο ρεπορτάζ του Σαμς Σαράνια από το ESPN, οι Λος Άντζελες Λέικερς έχουν μπει ενεργά στην υπόθεση εξετάζοντας τον Βαλαντσιούνας ως επιλογή για τη θέση του αναπληρωματικού σέντερ ενόψει της σεζόν 2026-27, στο πλάνο ενίσχυσης της frontline τους. Παράλληλα, στο τραπέζι βρίσκονται και άλλες λύσεις, όπως οι Ντράμοντ και Λούνι, όμως ο Λιθουανός παραμένει ένα από τα πιο «βαριά» ονόματα της λίστας.

Αυτό που είναι σημαντικό να γίνει σαφές είναι ότι οι Νάγκετς (με τους οποίους ο Βαλαντσιούνας έχει συμβόλαιο) έχουν μπροστά τους κρίσιμη διορία έως τις 8 Ιουλίου, προκειμένου να αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν στην αποδέσμευση του Λιθουανού σέντερ ή αν θα τον διατηρήσουν στο ρόστερ τους. Παράλληλα, το σενάριο της επιστροφής του στην Ευρώπη είχε αρχίσει να «ζωντανεύει» έντονα το προηγούμενο διάστημα, με το «BasketNews» να κάνει λόγο για συμφωνία με τη Ζάλγκιρις, όμως πλέον τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο. Η συγκεκριμένη πληροφορία έχει προκαλέσει έντονη κινητικότητα στη λιθουανική ομάδα, η οποία εμφανίζεται σε στάση αναμονής, γνωρίζοντας ότι η υπόθεση παραμένει ανοιχτή όσο δεν ξεκαθαρίζει το μέλλον του στο NBA.

Ο Βαλαντσιούνας στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού έχει πορεία σε Ράπτορς, Γκρίζλις, Πέλικανς, Γουίζαρντς, Κινγκς και Νάγκετς από το 2012 έως σήμερα, μετρώντας 1.002 παιχνίδια regular season και 12.8 πόντους μαζί με 9 ριμπάουντ μέσο όρο σε 24.4 λεπτά συμμετοχής. Παράλληλα, έχει ήδη εξασφαλίσει συνολικά απολαβές που ξεπερνούν τα 156 εκατομμύρια δολάρια στην καριέρα του στο NBA.

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό συμβόλαιο τριετούς διάρκειας, ύψους 30.295 εκατομμυρίων δολαρίων, ωστόσο ο μισθός του για τη σεζόν 2026-27, ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων, δεν είναι εγγυημένος. Η 8η Ιουλίου 2026 είναι η ημερομηνία κατά την οποία το συμβόλαιό του γίνεται εγγυημένο, ενώ σε περίπτωση που αποδεσμευτεί μέχρι τότε αναμένεται να υπογράψει διετές συμβόλαιο με τη Ζάλγκιρις.